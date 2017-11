Calciomercato Napoli/ News, l'Arsenal punta forte su Jorginho (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, tutte le news, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative del club azzurro: l'Arsenal punta forte sull'italo-brasiliano Jorginho.

01 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Napoli, Jorginho - La Presse

Il Napoli potrebbe subire il pressing dell'Arsenal sul calciomercato di gennaio per uno dei suoi più grandi talenti. Secondo quanto riportato da Transfermarktweb.com pare infatti che i Gunners siano pronti a tornare alla carica per Jorginho. Il calciatore era arrivato dall'Hellas Verona prima dell'arrivo in azzurro di Maurizio Sarri, che lo ha esaltato nel ruolo di regista e lanciato al posto di Mirko Valdifiori. Jorginho è un calciatore completo e di grande personalità che può fare comodo a qualsiasi squadra. Arsene Wenger l'avrebbe messo nel mirino e la dirigenza del club londinese non avrebbe problemi a presentare già a gennaio un'offerta di calciomercato interessante. Sicuramente sarà importante capire le sensazioni del Napoli che però a gennaio non dovrebbe lasciar partire nessuno dei suoi calciatori più importanti per provare l'assalto a uno Scudetto che manca ormai da quasi trenta anni.

FARES ALTERNATIVA PER LA DIFESA

Il Napoli sta monitorando sul calciomercato diversi calciatori per rendere la rosa a disposizione di Maurizio Sarri più profonda. La paura di avere la coperta troppo corta infatti sta mettendo in allarme la società, pronta a mettere a segno qualche colpo di seconda fascia. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com nel mirino sarebbe entrato il terzino classe 1996 dell'Hellas Verona Mohamed Fares. Questi è un vero e proprio jolly perché può giocare oltre che in difesa anche a centrocampo e in carriera si è mosso pure come esterno d'attacco. Gli azzurri potrebbero prenderlo per dare a Sarri un'altra alternativa sulle corsie esterne. Su di lui però ci sono anche l'Atalanta e il Sassuolo che gli darebbero di certo più spazio. Fares è stato pescato dal Verona nell'estate del 2012 dal Bordeaux quando il ragazzo aveva appena sedici anni. Nel 2014 ha debuttato tra i professionisti e quest'anno ha anche esordito con la maglia della sua nazionale, l'Algeria.

