Calciomercato Roma/ News, il Bayern Monaco punta Dzeko (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, tutte le news, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative del club giallorosso: il Bayern Monaco punta forte su Edin Dzeko.

01 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Roma, Edin Dzeko - La Presse

Edin Dzeko ieri sera non ha segnato nella notte magica della Roma in Champions League, ma ha giocato un'ottima partita. Rimane uno dei calciatori più in forma del momento e uno dei migliori attaccanti d'Europa. E' per questo che le voci di calciomercato sul bosniaco diventano sempre più forti giorno dopo giorno. Secondo quanto riportato da Bein Sport pare che il Bayern Monaco sia pronto già nel calciomercato di gennaio a presentare un'offerta molto importante per arrivare al calciatore della Roma. L'infortunio di Thomas Müller e lo scarso stato di forma di diversi elementi importanti ha portato i bavaresi a non vivere un inizio di stagione come la società avrebbe voluto. Di certo Dzeko è un giocatore di cui la Roma si priverà molto difficilmente a gennaio, mentre in estate per una cifra veramente importante se ne potrebbe riparlare. Questo perché al momento in rosa la squadra di Eusebio Di Francesco non ha una vera alternativa al lungo attaccante ex Manchester City.

LUCESCU SU CENGIZ ÜNDER

Mircea Lucescu ha voluto dire la sua su Cengiz Ünder, acquisto un po' a sorpresa della Roma nell'ultima sessione di calciomercato. Il commissario tecnico della Turchia lo monitora con attenzione e sa bene dove il ragazzo può migliorare ancora molto. Lucescu ha parlato TRT, emittente televisiva, turca, sottolineando: "Ho parlato con Eusebio Di Francesco giorni fa dopo che Cengiz Ünder aveva giocato la partita contro il Crotone. Il tecnico mi ha detto dei suoi problemi legati alla lingua italiana. Certo l'adattamento non è mai semplice. Dovrebbe imparare subito l'italiano. Ha bisogno però di tempo". Ünder a tratti ha dimostrato di essere un calciatore di grandissima qualità, anche se molto giovane. Per questo ha bisogno di tempo, come sottolinea Lucescu, e deve dimostrare di trovare confidenza con il nostro calcio per esplodere definitivamente.

