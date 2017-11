Calciomercato Inter/ News, Bastien è nel mirino (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, tutte le news, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative del club nerazzurro: nel mirino c'è Samuel Bastien del Chievo Verona.

10 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Tra i calciatori osservati dall'Inter sul calciomercato c'è anche Samuel Bastien del Chievo Verona. Secondo quanto riportato da FcInterNews i nerazzurri sarebbero pronti a investire per il futuro sul giovane centrocampista che stanno monitorando con grande attenzione con la maglia dei clivensi. Il classe 1996 è stato acquistato nell'estate del 2016 dall'Anderlecht per 2.5 milioni di euro dopo che aveva vissuto una buona stagione in prestito con la maglia dell'Avellino. Centrocampista con libertà di attaccare gli spazi ha un piede interessante e grande capacità di muoversi con rapidità. Quest'anno ha già collezionato 5 presenze in Serie A, segnando anche un gol che si va ad unire a un altro siglato nella scorsa stagione nel massimo campionato. Sul calciatore però non ci sarebbe solo l'Inter visto che Bastien è monitorato da diversi club già da molto tempo. Staremo a vedere chi avrà la meglio.

IL PRESIDENTE DEL SANTOS SU GABIGOL

Non ci si spiega l'involuzione di Gabigol, arrivato nell'estate del 2016 all'Inter e finito nel dimenticatoio al Benfica dove è stato ceduto in prestito nell'ultima sessione di calciomercato. Per fargli ritrovare la confidenza con il campo si sta pensando di farlo tornare per sei mesi a titolo temporaneo in Brasile. Tra i nomi si è fatto anche quello del Santos dove il calciatore ha mosso i suoi primi passi. A Renascenca ha parlato il Presidente del club brasiliano, sottolineando: "Mi piacerebbe molto riavere Gabigol, ma sarà molto difficile. E' fuori dalla nostra portata. Non capisco perché non stia facendo bene perché è un giocatore eccezionale. Mi dispiace solo che, vista la situazione del nostro calcio, è molto difficile riportarlo qui essendo ormai un giocatore al top della sua carriera". Molto dipenderà anche dall'Inter che dovrà decidere se mandarlo ancora in prestito o meno.

