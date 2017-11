Calciomercato Juventus/ News, Moggi: i bianconeri hanno già preso Barella (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, tutte le news, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative del club bianconero: Luciano Moggi è convinto dell'acquisto di Barella.

10 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Juventus, Nicolò Barella - La Presse

Luciano Moggi torna a parlare del calciomercato della Juventus, pronto a dare una notizia in esclusiva e un po' a sorpresa. L'ex direttore generale della squadra bianconera ha parlato ai microfoni 7Gold sottolineando: "La Juventus ha già preso dal Cagliari il centrocampista classe 1997 del Cagliari Nicolò Barella". Nato a Cagliari il 7 febbraio del 1997 è un ragazzo dotato di grande qualità che può giocare sia da interno di centrocampo che da trequartista. Ha dimostrato di saper fare la differenza anche in Serie A, giocando finalmente con continuità con la maglia della squadra della sua città sulle spalle. La sensazione, se quello che Moggi ha detto si rivelasse vero, è che la Juventus potrebbe prelevare il cartellino del ragazzo già a gennaio per poi lasciarlo in prestito proprio al Cagliari. Staremo a vedere se questo affare si concretizzerà con diversi club che lo seguono da tempo.

CECCARINI SU DI MARIA

Negli ultimi giorni si è tornato a parlare molto sul calciomercato della possibilità di vedere alla Juventus il calciatore del Paris Saint German Angel Di Maria. Della situazione ha parlato l'esperto di calciomercato della squadra di Premium Sport, Niccolò Ceccarini. Il giornalista a TMW Radio ha sottolineato: "Per quello che ho capito a gennaio la Juventus farà davvero poco. I bianconeri stanno pensando a un difensore e a un centrocampista ma per giugno". La sensazione è che nel calciomercato di gennaio i bianconeri non faranno niente, più volte infatti l'amministratore delegato Beppe Marotta ha sottolineato che la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri sia già abbastanza competitiva. Difficile capire se arriveranno dei calciatori, impossibile pensare che possa essere acquistato Angel Di Maria anche e soprattutto per il costo davvero importante del suo cartellino.

