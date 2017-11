Calciomercato Milan/ News, stasera occhi puntati su Forsberg (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, tutte le news, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative del club rossonero: occhi puntati stasera su Forsberg nella gara Svezia-Italia.

10 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Stasera gli occhi di tutti saranno puntati su Forsberg in Svezia-Italia. Questo sia perché il calciatore è uno dei più forti tra i nostri avversari e anche perché è un concreto obiettivo di calciomercato per molti. Tra questi c'è il Milan con il ragazzo che viene seguito da diverso tempo. Nato a Sundsvall il 23 ottobre del 1991 il ragazzo è cresciuto nella Primavera del GIF Sundsvall per poi esplodere definitivamente tra il 2013 e il 2015 con la maglia del Malmö. Arriva poi la chiamata di una società emergente e molto potente economicamente, il Red Bull Lipsia. Questi lo portano in Bundesliga, dove il calciatore dimostra di avere grande qualità e con la maglia della squadra tedesca conquista anche un posto da titolare con la maglia della nazionale svedese con la quale ha collezionato 29 presenze e messo a segno anche 6 reti. Forsberg è un calciatore tecnico e dotato di grande qualità da cui il commissario tecnico Giampiero Ventura si dovrà ben guardare.

LUCAS LIMA DÀ L'ADDIO AI TIFOSI DEL SANTOS

Lucas Lima ha dato ufficialmente l'addio al Santos e molto presto sul calciomercato potrebbe diventare un calciatore importante. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com pare che il ragazzo abbia avuto un chiarimento con i tifosi della sua squadra, ai quali avrebbe rivelato: "Sentirete la mia mancanza". Il contratto del calciatore è in scadenza nel dicembre prossimo e il ragazzo potrebbe quindi partire con il Milan che lo segue da diverso tempo. Nato a Marilia il 9 luglio del 1990 non è più giovanissimo e proprio per questo deve tentare ora il salto verso l'Europa. Cresciuto con la maglia dell'International è stato acquistato dal Santos nell'estate del 2014. Lucas Lima ha inoltre collezionato con la maglia del Brasile 12 presenze mettendo a segno anche 2 reti. Giocatore rapido e dotato di grande tecnica può giocare sia da trequartista che da ala sia destra che sinistra. Al Milan di Vincenzo Montella di sicuro farebbe molto comodo.

