Calciomercato Napoli/ News, Rui Patricio prenderà il posto di Pepe Reina? (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, tutte le news, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative del club azzurro: Rui Patricio prenderà il posto di Pepe Reina a fine stagione?

10 novembre 2017 Redazione

Calciomercato Napoli, Pepe Reina - La Presse

A Napoli si continua a pensare in sede di calciomercato all'erede di Pepe Reina. Il portiere spagnolo infatti lascerà gli azzurri per la seconda volta nella sua carriera in estate quando il suo contratto scadrà. E' così che spunta un nuovo nome che fa molta gola al direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Secondo quanto riportato da Premium Sport pare che si stia pensando con insistenza a Rui Patricio portiere titolare del Portogallo che ha vinto l'Europeo e di recente avversario della Juventus nella doppia sfida di Champions League contro lo Sporting Lisbona. Sembra definitivamente sfumato invece Geronimo Rulli che era stato a lungo nel mirino nel calciomercato dell'estate scorsa. Su questo il Manchester City ha infatti un diritto di riacquisto che pare deciso ad esercitare, eventualità che metterebbe fuori dagli schemi la squadra di Maurizio Sarri e anche le altre concorrenti interessante all'estremo difensore ora alla Real Sociedad.

PARLA L'AGENTE DI GIACCHERINI

Emanuele Giaccherini è rimasto al Napoli dopo che nell'ultima sessione di calciomercato si era parlato a lungo di un suo possibile addio verso la Fiorentina. Il calciatore ha collezionato fino a questo momento appena sessanta minuti divisi in quattro spezzoni, senza riuscire a dimostrare di essere fondamentale per la società azzurra. Per questo si sono aperte nuove voci di calciomercato per la sessione di gennaio, messe subito a tacere dall'agente. Furio Valcareggi ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli, sottolineando: "Emanuele Giaccherini è contento di stare al Napoli, punto. Se la nazionale torna al 3-5-2 mi viene da dire peccato perché al Mondiale ci poteva arrivare. Non fa niente e sapete perché? Scriverà la storia vincendo il campionato con la maglia del Napoli". Giaccherini al momento rimane un punto interrogativo per quanto riguarda Maurizio Sarri che non riesce a inserirlo né nei tre di centrocampo né nel tridente davanti.

