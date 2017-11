Calciomercato Roma/ News, ag.Berardi: vorrebbe tornare da Di Francesco (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, tutte le news, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative del club giallorosso: l'agente di Domenico Berardi lo accosta ai capitolini.

10 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Roma, Domenico Berardi - La Presse

Domenico Berardi da diverse stagioni fa parlare di sé sul calciomercato, con nessun club che alla fine ha presentato al Sassuolo l'offerta giusta per fargli fare il salto di qualità. Il suo agente però ha rivelato un particolare molto interessante su Eusebio Di Francesco ex allenatore del Sassuolo ora proprio alla Roma. Simone Seghedoni ha parlato ai microfoni di Rete Sport, sottolineando: "Se ci sarà la possibilità di tornare a lavorare con Eusebio Di Francesco sarà un onore. Le parole del tecnico sono state assai gradite, con il giocatore ha un rapporto davvero bellissimo. La Roma ha espresso gradimento nei confronti del ragazzo, ma Berardi è contento di essere rimasto". Al momento i giallorossi appaiono l'unica squadra in grado di andarlo a prendere dai neroverdi. La Juventus infatti ha definitivamente abbandonato il calciatore che al momento sta recuperando da un problema al ginocchio.

PARLA ANTONIO SANABRIA

Negli ultimi giorni si è tornati a parlare sul calciomercato di Antonio Sanabria. Si è spesso vociferato infatti che la Roma a fine anno eserciterà il diritto di riacquisto per riprendere il talento paraguaiano dal Betis Siviglia, ma non per riportare il calciatore nella capitale bensì per cederlo e fare così una importante plusvalenza. Si parla per lui dell'Atletico Madrid dove raccoglierebbe l'eredità di Antoine Griezmann. Il calciatore ha parlato a Canale Sur Radio, sottolineando: "Sono felice al Betis, a fine stagione si vedrà quale sarà il mio futuro. Non sto pensando al contratto, ma penso a lavorare e al momento presente, cercando di migliorare e di continuare ad aiutare la squadra. L'anno scorso non ho trovato continuità a causa della pubalgia. Dopo l'operazione però sono guarito". Staremo a vedere come si comporterà davvero la Roma che comunque detiene anche il 50% dei diritti sull'eventuale vendita del calciatore da parte del Betis.

© Riproduzione Riservata.