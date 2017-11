Calciomercato Inter/ News, Inigo Martinez non vuole lasciare la Real Sociedad (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, tutte le news, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative del club nerazzurro: Inigo Martinez non vuole lasciare la Real Sociedad.

11 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Inter, Luciano Spalletti - La Presse

Tra i calciatori finiti nel mirino dell'Inter c'è anche Inigo Martinez della Real Sociedad. Nella prossima sessione di calciomercato il club nerazzurro infatti dovrà assolutamente andare a prendere un difensore centrale perché al momento in rosa, dopo l'infortunio di Zinho Vanheusden, oltre ai titolari Milan Skriniar e Joao Miranda c'è il solo Andrea Ranocchia. Il centrale ha parlato come riportato da FcInterNews sottolineando: "Non mi sono mai visto lontano dalla Real Sociedad, sono qui e rimango finché sarò felice e valorizzato. Credo che prima o poi a qualunque calciatore capiterà che bussino alla porta e a quel punto sarà lui a decidere. Certo non bisogna mai chiuderla, la vita calcistica è breve e non ci vedo nulla di strano se un calciatore vuole andare via". Sul centrale difensivo da diverso tempo c'è anche l'interesse del Barcellona. Staremo a vedere se i nerazzurri torneranno forti su di lui nella sessione di calciomercato di riparazione di gennaio prossimo.

ABBANDONATA LA PISTA PELLEGRI?

Dalle parti di Genova Enrico Preziosi si è reso conto di avere con il classe 2001 Pietro Pellegri un vero gioiello in casa con il quale si potrà realizzare una plusvalenza molto importante. Per questo l'Inter sembra essersi defilato dalla corsa sul calciomercato a questo forte giocatore che piace anche alla Juventus. Questo perché dalla Premier League sembrano essere pronte ad arrivare offerte da far venire i capogiri. L'Inter al momento non ha intenzione di andare a fare un sacrificio così importante sul calciomercato per un attaccante, anche perché in quel reparto c'è un campione assoluto, e pure molto giovane, come Mauro Icardi. Pellegri è un calciatore molto talentuoso, ma in questo momento affrontare una spesa folle per un attaccante centrale non è considerata a Milano, sponda nerazzurra, una priorità assoluta. Staremo a vedere poi quello che accadrà nel calciomercato di giugno quando comunque potrebbe cambiare ancora una volta tutto.

