Calciomercato Juventus/ News, duello col Barcellona per Fekir (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, tutte le news, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative del club bianconero: duello in estate col Barcellona per il talento Fekir.

11 novembre 2017 Matteo Fantozzi

La Juventus potrebbe dare via a un duello di calciomercato con il Barcellona per arrivare al talento del Lione Nabil Fekir secondo quanto riportato dal portale francese TopMercato. I bianconeri partono leggermente in secondo piano rispetto al club blaugrana anche per le parole dette dallo stesso calciatore che ha sottolineato come la Liga e la Premier league siano i due campionati più attraenti dal punto di vista tecnico. Vedere la Juventus interessata a questo calciatore però fa pensare come i bianconeri siano pronti a perseguire una linea molto più europea di quella vista negli ultimi anni. L'obiettivo è quello di andare a prendere infatti calciatori offensivi perché si è capito come si potrà fare la differenza in questo calcio attaccando più che difendendo. Prendere un calciatore come Nabil Fekir sicuramente farebbe fare un grande salto in avanti alla squadra anche dal punto di vista tecnico.

BUCCHIONI SU BARELLA

La Juventus ha praticamente preso Nicolò Barella del Cagliari, lo conferma anche Enzo Bucchioni dopo che lo aveva sottolineato Luciano Moggi. Il giornalista ha parlato a CalcioCasteddu.it, specificando: "L'accordo per Nicolò Barella in bianconero è praticamente una cosa fatta. Il club sardo ha chiesto venti milioni di euro per la cessione a titolo definitivo, ma i bianconeri puntano a scendere a quindici milioni più bonus da definire". Il noto giornalista ha voluto anche sottolineare: "Barella è un calciatore che ha tutte le caratteristiche ricercate dalla società torinese. E' un centrocampista dai piedi buoni, tra i migliori giovani in circolazione. La strategia è chiara e con la voglia di puntare sui talenti italiani già nel giro della nazionale per completare un centrocampo ancora da rivedere". Staremo a vedere se il calciatore poi sarà girato ancora in prestito al Cagliari per continuare a crescere.

