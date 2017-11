Calciomercato Milan/ News, il padre di Suso: in Spagna solo per il Real (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, tutte le news, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative del club rossonero: il padre di Suso parla del suo possibile ritorno in Spagna.

11 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Milan, Suso - La Presse

Suso è ormai diventato un vero leader nel Milan di Vincenzo Montella con tutte le voci di calciomercato che sono state spente nonostante il ragazzo piaccia a diversi club. Di questa situazione è tornato a parlare suo padre a Radio Marca che ha sottolineato: "Se Suso torna in Spagna lo farà solo per una grande squadra. Fin da quando era bambino tifa per il Real Madrid, le sue foto da piccolo sono sempre in blanco". Sicuramente il calciatore spagnolo è un giocatore di grandissima qualità che in un campionato come quello di Serie A può fare sicuramente la differenza. Staremo a vedere se davvero rimarrà al Milan, oppure se arriverà l'offerta di una squadra importante della Liga che possa portarlo lontano dal nostro campionato. Di certo Suso ai rossoneri è grato anche perché l'hanno preso dall'anonimato del Liverpool, facendolo diventare un calciatore di grandissima qualità e ambito sul calciomercato.

MIRABELLI A VEDERE GIAPPONE-BRASILE

Non solo Svezia-Italia, ieri si è giocata anche l'amichevole internazionale Giappone Brasile, gara giocata in Francia allo stadio Pierre Mauroy e terminata col risultato di 1-3. I carioca sono passati in triplo vantaggio nel primo tempo grazie ai gol di Neymar, Marcelo e Gabriel Jesus, la rete della bandiera per i nipponici invece l'ha siglata Makino. Tra i calciatori interessanti che sono scesi in campo sicuramente c'erano il difensore centrale Jemerson e il centrocampista Giuliano che sono due dei talenti nuovi lanciati proprio dalla nazionale brasiliana. Al momento non è dato sapere chi osservasse da vicino il dirigente del Milan che potrebbe anche aver sondato con interesse quello che offre il calciomercato nipponico, con diversi talenti pronti a dimostrare in una gara così prestigiosa tutto il loro valore. Sicuramente in questo momento però a Milano si pensa anche ad altro rispetto al calciomercato, con una situazione in campionato che va assolutamente recuperata.

