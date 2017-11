Calciomercato Napoli/ News, De Laurentiis insiste per Chiesa della Fiorentina (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, tutte le news, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative del club azzurro: Aurelio De Laurentiis insiste per Federico Chiesa.

11 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Napoli, Federico Chiesa - La Presse

Il Napoli continua a pensare al futuro e non si rassegna nella corsa all'esterno della Fiorentina Federico Chiesa. Gli azzurri avevano puntato il ragazzo già nell'ultima sessione di calciomercato trovando però la porta chiusa dalla squadra viola dopo che avevano già ceduto Nikola Kalinic al Milan, Federico Bernardeschi alla Juventus e Josip Ilicic all'Atalanta. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport pare che Aurelio De Laurentiis sia il vero e proprio sogno di Aurelio De Laurentiis. Il Presidente azzurro sarebbe sceso in campo in prima persona per convincere i Della Valle a cedere il figlio di Enrico Chiesa. Al momento non ci sono conferme, ma la squadra campana vuole provare l'assalto già nel calciomercato di gennaio. Di sicuro Federico Chiesa è un calciatore di cui sentiremo ancora molto parlare in futuro, vedremo se il suo si tingerà d'azzurro.

SI CERCA IL VICE CALLEJON

Non solo punte centrali il Napoli valuta per la sessione di calciomercato di gennaio anche l'idea di trovare un vice a José Maria Callejon praticamente sempre impiegato nelle ultime due stagioni. Secondo quanto riportato da Ciro Venerato, giornalista della Rai, a Radio Crc durante la trasmissione Si gonfia la rete di Raffaele Auriemma il preferito degli azzurri rimane Samu Castillejo del Villarreal. Il calciatore però costa almeno trenta milioni di euro e il sottomarino giallo non sembra disposto a trattare. Se a gennaio sarà quasi impossibile arrivare a Federico Chiesa della Fiorentina si potrebbe decidere di puntare su un altro calciatore della nostra Serie A. Tra i calciatori nel mirino c'è da tempo anche Simone Verdi che con il Bologna di Roberto Donadoni sta facendo molto bene. Il Napoli ha capito di avere la panchina corta e dovrà quindi decidere di andare a fare qualcosa di importante sul calciomercato nella sessione di riparazione.

