Calciomercato Roma/ News, quattro terzini nel mirino (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, tutte le news, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative del club giallorossa: nel mirino ci sono quattro terzini di assoluto livello.

11 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Roma, Matteo Darmian - La Presse

La Roma nel calciomercato di gennaio deve mettere a segno un colpo per la corsia destra della difesa visto che ha perso a lungo Rick Karsdorp. Il terzino arrivato dall'Eredivise infatti si è rotto i legamenti alla prima partita giocata con la maglia giallorossa e dovrà stare fuori ancora a lungo. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it pare che nel mirino ci siano addirittura quattro terzini. In cima alla lista c'è il croato Sime Vrsaljko che nell'Atletico Madrid gioca poco e che mister Eusebio Di Francesco ha avuto alle sue dipendenze ai tempi del Sassuolo. Si riaccende una pista già percorso in estate che porta allo spagnolo Nacho del Real Madrid. Attenzione poi a Matteo Darmian del Manchester United che probabilmente presto potrebbe lasciare il Manchester United dove José Mourinho lo usa col contagocce. Il direttore sportivo Monchi poi conosce molto bene Aleix Vidal che ora è al Barcellona, ma che ha avuto ai tempi del Siviglia.

FLORENZI RINNOVA

Alessandro Florenzi potrebbe presto sul calciomercato firmare il rinnovo di contratto con la maglia della Roma come riporta il Corriere della Sera. Il calciatore è finalmente rientrato dopo due brutti infortuni e ha anche ritrovato continuità con la maglia giallorossa, tornando al gol in una magnifica sera allo Stadio San Siro di Milano. Il direttore sportivo Monchi sta lavorando per rinnovare il contratto di diversi calciatori importanti per non rischiare di ritrovarsi a vivere un momento complicato sul calciomercato. Al momento il calciatore ha un contratto fino al giugno del 2019, la Roma non ha nessuna intenzione di andare ad affrontare la prossima stagione con il ragazzo libero di puntare alla fine dell'accordo. Probabile che comunque un accordo si trovi con il calciatore che è grato alla Roma anche per averlo aspettato nel periodo più difficile della sua carriera.

© Riproduzione Riservata.