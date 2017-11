Calciomercato Inter/ News, Spalletti: se si può si migliorerà la rosa a gennaio (Ultime notizie)

.Calciomercato Inter, tutte le news, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative del club nerazzurro: Spalletti spiega che se si può si migliorerà la rosa.

13 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Inter, Luciano Spalletti - La Presse

Si continua a parlare di Ramires per il calciomercato dell'Inter del prossimo gennaio. Ne ha parlato anche Luciano Spalletti intervistato da Premium Sport. Queste le sue parole partendo da Joao Mario: "E' normale che voglia giocare di più, ma fino a questo momento chi è stato in campo non ha fatto male mi pare. Ramires? Abbiamo parlato fino a questo momento di Joao Mario come posso dire ora che arriva un altro nel suo stesso ruolo? Abbiamo una rosa forte, certo che se sarà possibile farlo la miglioreremo". Ovvio che il tecnico nerazzurro non si sbilanci sul brasiliano dello Jiangsu Suning allenato da Fabio Capello. Giocatore tecnico di grande intelligenza in Europa ha già giocato con la maglia del Chelsea. Sarebbe sicuramente molto utile alla squadra nerazzurra che proverà a vincere lo Scudetto, considerando anche che in questa stagione non giocherà in nessuna competizione europea. Con un Ramires in più nel motore di certo si migliorerebbe.

PARLA L'AGENTE DI LINCOLN

Tra i calciatori sudamericani finiti nel mirino di club europei c'è anche Lincoln Correa dos Santos giovane attaccante del Flamengo. Tra i club che lo seguono con attenzione c'è anche l'Inter di Luciano Spalletti. Il suo agente, Frederico Pena della TFM Agency, ha parlato ai microfoni di FcInterNews chiarendo la situazione attuale. Ecco le sue parole: "Lincoln è un centravanti moderno, finalizzatore perfetto in area di rigore. Nonostante questo è anche molto mobile e può contare anche su tecnica e grande forza fisica. Esce per partecipare al gioco della squadra, non si muove solo in area di rigore". Sui club interessati spiega: "Non ci è pervenuta ancora nessuna richiesta ufficiale. Sappiamo dai giornali dell'interesse di diverse squadre. Al momento ha appena sedici anni, ne compirà diciotto nel dicembre del 2018. Questo significa che prima di quella data non lascerà il Brasile. Ha un grande futuro, per questo il Flamengo ha deciso già da ora di mettere una clausola rescissoria da trenta milioni di euro".

