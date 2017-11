Calciomercato Juventus/ News: il Real cede Bale, i bianconeri ci provano? (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, tutte le news, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative dei bianconeri: il Real Madrid cederà Gareth Bale, i bianconeri ci provano?

13 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Juventus, Gareth Bale - La Presse

Gareth Bale torna ad essere un sogno per la Juventus che più volte lo ha trattato sul calciomercato in passato. Quando il gallese era molto giovane e al Tottenham faceva un po' di fatica ad esplodere, prima dell'avanzamento a centrocampo, addirittura si parlava di uno scambio alla pari con il Tottenham pronto a prendere dai bianconeri Vincenzo Iaquinta. Il calciatore poi è passato al Real Madrid dove non sempre facile è stata la coesistenza con Cristiano Ronaldo quando Bale è diventato ufficialmente un attaccante. Secondo quanto riportato dal Mirror pare che il calciatore possa essere ceduto nella sessione di calciomercato della prossima estate. Il notale tabloid inglese sottolinea come su di lui ci sarebbero Chelsea, Manchester United e Tottenham. Difficile capire se i bianconeri proveranno a fare il colpo, di certo sarebbe davvero un acquisto incredibile non solo per la Juventus ma proprio per il calcio italiano.

IL BARCELLONA FORTE SU GORETZKA

La Juventus da diverso tempo sta monitorando Leon Goretzka dello Schalke 04. Il giovane tedesco nel giro della nazionale di Joachim Löw è in scadenza di contratto nel giugno del 2018 e già da gennaio si potrebbe trattare direttamente col calciatore senza sentire la società. Lo Schalke pare che potrebbe mettere sul piatto una cifra shock per il rinnovo col calciatore che però ha voglia di andare subito in un club di maggior caratura. La Juventus però dovrà fare attenzione a un Barcellona davvero molto interessato al calciatore. Lo ha riportato As che ha sottolineato come i blaugrana possano anticipare la situazione andando a prenderlo già a gennaio, offrendo al club tedesco magari un'offerta in grado di non farglielo perdere a titolo gratuito pochi mesi dopo. Gortezka è un calciatore tecnico e dal sicuro avvenire, proverà a dimostrarlo intanto allo Schalke per poi magari spiccare il volo.

