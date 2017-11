Calciomercato Milan/ News, duello col Crystal Palace per Wilshere (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, tutte le news, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative dei rossoneri: duello con il Crystal Palace per arrivare a Wilshere dell'Arsenal

13 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Milan, Wilshere - La Presse

Tra i calciatori che il Milan proverà ad acquistare già nella sessione di calciomercato di gennaio c'è anche Wilshere dell'Arsenal. Secondo quanto riportato dal Daily Telegraph pare che sul calciatore ci sai anche il Crystal Palace, che potrebbe iniziare un duello con i rossoneri per aggiudicarsi questo forte calciatore. Nato a Stevenage nel gennaio del 1992 compirà a gennaio ventisei anni, frenato in carriera da qualche infortunio grave è un centrocampista di grande qualità. Nato come calciatore offensivo negli ultimi anni è stato abbassato da Arsene Wenger che lo ha fatto diventare ancora più importante da interno di centrocampo. Il calciatore è cresciuto nel vivaio dell'Arsenal che lo ha acquistato nel 2001 quando aveva appena nove anni dal Luton Town. Negli anni ha giocato in prestito sia con il Bolton che con il Bournemouth, ma proprio con la maglia del club londinese ha dimostrato di essere un valore aggiunto.

DENDONCKER PIACE ANCHE AD ARSENAL E WEST HAM

Il Milan nel calciomercato di gennaio potrebbe andare a prendere un centrocampista di grande intensità. Fin dalla sessione estiva infatti si è parlato di trovare un calciatore che potesse dare il cambio a Franck Kessié. Di fatto in rosa non c'è un centrocampista che abbia la fisicità dell'ex Atalanta e sono molti i sondaggi fatti in questi giorni. Non tramonta l'idea di andare a prendere dall'Anderlecht il classe 1995 Dendoncker. Calciomercato.com ha sottolineato che su di lui ci sia il forte pressing anche dell'Arsenal e del West Ham. Nato a Passchendaele il 25 aprile del 1995 abbina a una grande tecnica anche una fisicità importante infatti sfiora il metro e novanta e pesa oltre ottanta chilogrammi. E' cresciuto nell'Anderlecht, unica sua squadra da quando è diventato un professionista. Ha già debuttato con la maglia della nazionale belga, con la quale ha collezionato fino a questo momento due gettoni. In patria lo considerano un futuro top player.

