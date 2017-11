Calciomercato Napoli/ News, quattro big su Dries Mertens (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, tutte le news, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative degli azzurri: quattro big su Dries Mertens pronte a fare offerte shock.

13 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Napoli, Dries Mertens - La Presse

Dries Mertens ha iniziato questa stagione da dove aveva interrotto quella scorsa, riuscendo a dimostrare di essere ancora più forte da falso nove rispetto a quando giocava da ala. Il Napoli è pronto a blindare il calciatore belga che però è conteso da diversi club importanti. Su di lui secondo al Corriere dello sport oltre all'Atletico Madrid ci sarebbero anche Manchester United, Barcellona e Bayern Monaco. Tutti questi club hanno già una prima punta di peso di riferimento e sarebbero pronti a restituire a Mertens il ruolo di esterno in un tridente che tanto gli piace. Inoltre sembrano disposti di mettere sul piatto una cifra importante, in grado di pareggiare la clausola rescissoria valida solo per l'estero che entrerà in atto a partire dal 2018. A quel punto diventerà fondamentale capire la volontà del calciatore qualora il Napoli non possa metterci parola. I prossimi mesi saranno decisivi.

INGLESE HA GIÀ PRESO CASA A NAPOLI

Roberto Inglese nella sessione di calciomercato di gennaio approderà al Napoli. Il calciatore infatti, secondo quanto riportato da Il Mattino, avrebbe trovato già la casa dove andrà ad abitare, sita a Pozzuoli e di proprietà del team manager dei clivensi Gennaro Sardo. Il Napoli aveva acquistato Roberto Inglese dal Chievo Verona in estate, lasciandolo poi in prestito proprio alla squadra veneta. L'infortunio di Arkadiusz Milik porterà il club azzurro a velocizzare la situazione in questione. Alcuni hanno anche ventilato la situazione legata al possibile passaggio proprio del polacco in prestito al Chievo per ritrovare la condizione fisica adatta. Inglese è un attaccante di grande fisicità, ma che riesce anche a dare spessore alla manovra grazie ad ottima qualità e rapidità. Al momento non c'è un'ufficialità, ma di certo la situazione legata all'appartamento è una prova che se confermata non ha via d'uscita.

