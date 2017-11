Calciomercato Roma/ News, nel mirino di Monchi Dubois (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, tutte le news, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative dei giallorossi: il direttore sportivo Monchi ha messo nel mirino Leo Dubois.

13 novembre 2017 Matteo Fantozzi

La Roma sta da tempo lavorando sul calciomercato per rinforzare la difesa, questo perché tra infortuni e prestazioni negative sulla corsia destra rimangono dei problemi. Il brutto ko di Rick Karsdorp è stato un incidente di percorso che porterà il club a dover magari già nel calciomercato di gennaio andare a prendere un altro calciatore di livello. Secondo quanto riportato da AsRomaLive.it pare che piaccia molto il terzino del Nantes Leo Dubois. Questi è il capitano della squadra allenata dall'ex giallorosso Claudio Ranieri ma va in scadenza di contratto nel giugno del 2018. Questo rende il club pronto ad avere dei vantaggi già nella sessione di calciomercato di gennaio quando potrebbe essere ceduto a una cifra abbastanza agevole. Nato a Segré nel 1994 è un ragazzo di grande qualità che può fare la differenza sia in fase difensiva che in quella offensiva. Al momento il calciatore non ha ancora conquistato la nazionale francese, ma potrà magari proprio grazie alla Roma conquistarsi una maglia della squadra di Didier Deschamps.

ANCHE IL BORUSSIA SU NICOLAS GONZALEZ

Da tempo si parla dell'interesse della Roma per il fenomeno dell'Argentinos Juniors, l'attaccante classe 1998 Nicolas Gonzalez. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com pare però che sul calciatore ci sia anche il forte pressing del Borussia Dortmund. I gialloneri hanno dimostrato di avere grande sensibilità sui giovanissimi come fatto con Dembele che acquistato per una cifra irrisoria è stato poi riceduto al Barcellona per una cifra molto importante. Nicolas Gonzalez è un giocatore rapido, dotato di tecnica e molto bravo a puntare la porta. I giallorossi l'hanno messo nel mirino da diverso tempo con il direttore sportivo spagnolo Monchi che sembra aver ereditato le scelte di chi lo precedeva. Era infatti molto bravo Walter Sabatini a puntare giovani sudamericani da lanciare poi nel calcio europeo come accaduto per esempio con Erik Lamela e Gerson. Nicolas Gonzalez sarà il prossimo o il Borussia Dortmund avrà la meglio?

