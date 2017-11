Calciomercato Juventus/ Riccardo Badia: Asamoah non va ceduto! (esclusiva)

Calciomercato Juventus: intervista esclusiva al procuratore Riccardo Badia sui prossimi movimenti e le ultime indiscrezioni di mercato in casa dei bianconeri.

14 novembre 2017 INT. Riccardo Badia

Kwadwo Asamoah in maglia bianconera (LaPresse)

Movimenti di calciomercato bianconero: la finestra invernale infatti si avvicina sempre di più e i tifosi si chiedono quali potrebbero essere i prossimi colpi della dirigenza della Juventus per rinforzare dove serve la rosa in mano a Massimiliano Allegri. Tra i nomi che paiono orbitare intorno alla Vecchia Signora spicca quello di Thiago Silva dal Psg: un colpo costoso ma che potrebbe entusiasmare i tifosi, che pure si chiedono quale sarà il futuro prossimo di alcuni giocatori di peso come Higuian e Marchisio, oltre a Asamoah che ha trovato ben poco spazio finora. Per parlare di tutto questo abbiamo sentito il procuratore Riccardo Badia: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Higuain bianconero a vita? La Juventus ci ha insegnato che valorizza sempre i suoi giocatori e poi alla fine della loro carriera li vende per puntare sui giovani. Non credo quindi che Higuain possa restare a vita del resto neanche Del Piero è rimasto alla Juventus per sempre.

Marchisio potrebbe partire? E' vero che Marchisio ha avuto diversi problemi in questi ultimi anni, è stato sempre falcidiato da tanti infortuni. Credo però che difficilmente la Juventus possa privarsi di un giocatore come Marchisio che è una bandiera della formazione bianconera.

Arriverà Barella dal Cagliari? Potrebbe anche essere nonostante ci sia una grande asta su questo giocatore. La Juventus del resto se punta su un calciatore riesce ad arrivarci. Barella è uno dei migliori giovani del nostro calcio, il club torinese farebbe certamente un buon acquisto.

Potrebbe arrivare Thiago Silva dal Paris Saint Germain? C'è già Howedes nella Juventus, c'è Benatia, la formazione bianconera ha diversi difensori in quel ruolo. Thiago Silva non costa poco, non credo poi che la Juventus voglia passare alla difesa a tre. Penso che Thiago Silva non venga a giocare nella squadra di Allegri. Sono solo voci di fantamercato!

Asamoah al Galatasaray invece? Se fossi un allenatore non cederei mai Asamoah, sa ricoprire tanti ruoli, il terzino, il centrocampista, sa giocare in difesa, nella fascia mediana del campo. Penso che alla Juventus non convenga venderlo!

(Franco Vittadini)

