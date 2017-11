Calciomercato Inter/ News, Javier Pastore occasione da 20 milioni di euro (Ultime notizie)

15 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Inter, Javier Pastore - La Presse

Il calciomercato di gennaio è per antonomasia quello dove si cerca di cogliere le opportunità che vengono offerte dalle altre squadre. Per questo l'Inter potrebbe decidere di piazzare il colpo Javier Pastore. L'ex centrocampista del Palermo non trova spazio nella squadra di Unai Emery che si è impreziosita dell'arrivo di due calciatori fenomenali come Kylian Mbappé e Neymar Jr che sono costati in coppia 400 milioni di euro. Proprio per questo il Paris Saint German potrebbe essere costretta a una cessione importante per motivi di fairplay finanziario. Secondo quanto riportato da L'Equipe El Flaco potrebbe partire per una cifra vicina a venti milioni di euro. Il giocatore è in un momento di involuzione, ma può fare differenza se ritrova la strada che in questo momento sembra aver perso. Sarebbe il giocatore ideale per giocare al centro dei tre trequartisti che Luciano Spalletti ama schierare dietro la sua punta centrale, Mauro Icardi.

PARLA D'AMICO

Andrea D'Amico non è mai banale e riesce sempre a fotografare con obiettività le situazioni delle varie squadre. Soprattutto quando si parla di calciomercato è una voce affidabile e che può far capire quali sono le dinamiche che si muovono dietro al calcio giocato. Proprio D'Amico ha parlato ai microfoni di TMW Radio, sottolineando: "Cosa mi aspetto dall'Inter nel calciomercato di gennaio? Nulla di eclatante. Luciano Spalletti ha saputo dare un'identità molto definita alla sua squadra. Ha trasmesso in toto il suo carisma". Analisi senza pecche quella del procuratore che ha fatto ben capire come sarebbe difficile immaginare l'Inter protagonista di una sessione di calciomercato di riparazione dove c'è davvero poco da fare. Rimane Ramires il colpo più probabile anche perché è di proprietà di un club che appartiene allo stesso gruppo societario di quello nerazzurro. Staremo a vedere se alla fine arriverà o meno questo forte centrocampista.

