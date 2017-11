Calciomercato Juventus/ News, sfuma Oblak per la porta (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, tutte le news, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative dei bianconeri: sfuma definitivamente Jan Oblak per la porta.

15 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Juventus, Gigi Buffon - La Presse

La Juventus deve trovare ancora l'erede di Gianluigi Buffon sul calciomercato. L'arrivo di Szczesny infatti non ha calmato la voglia di trovare un numero uno di livello. L'intenzione dei bianconeri è quella di sostituire quello che è stato probabilmente il portiere più forte della storia con due giocatori di livello. Si vorrebbe infatti creare una sana concorrenza proprio tra il polacco ex Roma e Arsenal e un altro forte estremo difensore. Nelle ultime settimane si è parlato con insistenza di Jan Oblak dell'Atletico Madrid, portiere che sta dimostrando di essere veramente un valore aggiunto nella squadra di Diego Pablo Simeone. Secondo quanto riportato da As pare che però i colchoneros vogliano blindarlo e abbiano intenzione di offrirgli un rinnovo di contratto, con una clausola rescissoria attorno ai duecento milioni di euro.

LINGENTI SU MASUAKU

Si è tornato a parlare della possibilità di vedere Arthur Masuaku alla Juventus nella prossima sessione di calciomercato. Di questo ha parlato l'agente Fifa Francesco Lingenti a TuttoJuve.com, sottolineando: "Volevo smentire le voci riguardanti il passaggio di Arthur Masuaku alla Juventus uscite nelle ultime ore. Sono voci di tre anni fa, di cui ho parlato con una persona. Mi sento ogni giorno con Fabio Paratici e volevo quindi chiudere questa possibilità. Ho già avvisato Fabio che questa è una bufala". Il calciatore classe 1993 aveva affrontato proprio la Juventus nella Champions League 2014/15, quando i bianconeri arrivarono in finale a Berlino col Barcellona. Il terzino sinistro si era messo in mostra, dimostrando di essere bravo soprattutto in fase offensiva. Nell'estate del 2016 ha lasciato la squadra greca per andare a giocare con la maglia del West Ham dove ha incontrato un ex Juventus, Angelo Ogbonna.

© Riproduzione Riservata.