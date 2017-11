Calciomercato Milan/ News, nessun acquisto a gennaio! (Ultime notizie)

15 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Milan - La Presse

Il Milan vive un momento complesso e la gara al San Paolo di Napoli potrebbe rigettare la società nella confusione dopo che la vittoria, prima della sosta, contro il Sassuolo aveva regalato nuovi stimoli. Fatto sta che secondo La Gazzetta dello Sport nel calciomercato di gennaio non arriveranno nuovi calciatori. Questo perché già in estate sono stati spesi molti soldi e si vuole arrivare alla fine della stagione con l'attuale rosa. Per questo saranno pochi anche i movimenti in uscita, con la rosa che verrà quindi confermata praticamente in blocco. Al momento non sembra esserci un ruolo che risulta scoperto e anche il dubbio sul vice Franck Kessiè, già ventilato in estate, sembra essere un problema superabile con i giocatori a disposizione. Vedremo se ci sarà qualche colpo di scena improvvisa o meno con il Milan che nel caso potrebbe decidere di stupire tutti e di cogliere al volo qualche occasione.

PALETTA VIA A GENNAIO

Nella sessione estiva del calciomercato sono state moltissime le squadre che si sono mosse su Gabriel Paletta tra cui anche la Lazio di Simone Inzaghi. Il calciatore alla fine è rimasto in rossonero anche se non ha mai giocato, chiuso da Alessio Romagnoli, Leonardo Bonucci e Cristian Zapata. Secondo quanto riportato da Tuttosport pare che la società abbia deciso di cederlo a gennaio. Il suo contratto è in scadenza a giugno e nel caso ci fosse un acquirente potrebbe essere ceduto a titolo gratuito. Paletta è un difensore roccioso e di grande qualità che nella scorsa stagione ha partecipato alla difficile annata della squadra rossonera, mentre un anno prima con la maglia dell'Atalanta aveva fatto la differenza. Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime settimane quando potrebbe arrivare anche un'offerta interessante proprio per Paletta. Il centrale sicuramente spera solo di poter tornare a fare il calciatore, cosa che in questi sei mesi per motivi tecnici non gli è stata concessa.

