Calciomercato Napoli/ De Notaris: si pensa in grande, Suarez colpo possibile a gennaio (esclusiva)

Calciomercato Napoli: intervista esclusiva al procuratore Ernesto De Notaris sui possibili movimenti e le ultime indiscrezioni di mercato in casa degli azzurri.

Aurelio De Laurentiis (LaPresse)

Il Napoli capolista nel campionato della Serie A pensa in grande e si prepara alla prossima finestra di calciomercato invernale mettendo nel mirino grandi nomi del calcio europeo. Il sogno per i tifosi del club campano si chiama Luis Suarez del Barcellona: nome di grandissimo prestigio che potrebbe portare ben lontano il club di Maurizio Sarri. Con l’uruguaiano però De Laurentiis monitora con attenzione anche Vrsaljko, facendo attenzione anche alle offerte che continua a ricevere per i suoi talenti azzurri. Il bomber Dries Merntes è ovvia rete il primo nome ad essere ambito ma appare davvero difficile che il club campano possa lasciar andare via facilmente il belga. Per parlare di tutto questo abbiamo sentito il procuratore Ernesto De Notaris: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Nonostate abbia appena rinnovato fino al 2021 potrebbe arrivare Nestorovski? Potrebbe essere a giugno, dopo che magari il Palermo avrà ottenuto la promozione in serie A. Del resto il Napoli ha sempre fatto grandi affari col Palermo e quindi nella finestra di calciomercato estiva potrebbe arrivare Nestorovski.

Suarez sarà il grande colpo del Napoli a gennaio? E' una trattativa fattibile e in effetti Suarez potrebbe veramente arrivare dal Barcellona a gennaio. E' un grande colpo di calciomercato che il Napoli potrebbe fare. Del resto Suarez si adatta bene al gioco di Sarri, sarebbe veramente quel grande rinforzo che potrebbe servire per lottare e vincere lo scudetto. Uno scudetto in bilico con la Juventus, la Roma, la Lazio e l'Inter pronte a contrastare il Napoli.

Un Napoli quindi che pensa in grande. E' così, ormai il Napoli è un club che economicamente sta bene, non è certo come il Barcellona ma è ad alto livello. Il problema di questa squadra è quello anche di avere una rosa non molto grande e questo si potrebbe pagare alla lunga. Con l'arrivo di un grande campione come Suarez e quello di Vrsaljko sostituto di Ghoulam sarebbero presi due grandi calciatori in grado di fare la differenza. La conquista dello scudetto sarebbe più vicina. Ci sarebbe poi più avanti il ritorno di Ghoulam. Sarebbe un Napoli molto competitivo per il titolo.

Potrebbe arrivare Ibrahimovic a giugno? No Ibrahimovic non ha il profilo giusto per il Napoli, è un Ibra ormai avanti negli anni, che non potrebbe essere ideale per gli azzurri. Non credo quindi che arrivi.

Mertens incedibile? Credo proprio di si, almeno finchè ci sarà Sarri a Napoli. Mertens non si muoverà, rimarrà a far parte dell'undici azzurro.

Maggio se ne andrà a giugno? Penso proprio di sì, ormai è a fine carriera, magari vorrà vincere lo scudetto col Napoli e poi dovrebbe partire a giugno.

(Franco Vittadini)

