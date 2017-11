Calciomercato Napoli/ News, su Chiesa piomba il Psg (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, tutte le news, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative degli azzurri: su Federico Chiesa piomba il Paris Saint German di Emery.

15 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Napoli, Federico Chiesa - La Presse

Il grande obiettivo di calciomercato del Napoli è stato sicuramente a lungo Federico Chiesa. Per questo è stato tentato l'affondo l'estate scorsa e si è poi pensato di rinviare tutto tra un anno, dopo che la Fiorentina aveva trattenuto il ragazzo viste anche le cessioni di Federico Bernardeschi, Nikola Kalinic, Borja Valero e Matias Vecino. Ora però sembra difficile pensare che si possa arrivare ancora a Federico Chiesa, perché su di lui è piombato con decisione il Paris Saint German. Secondo quanto riportato da FirenzeViola.it pare addirittura che suo padre Enrico sia stato a colloquio con la dirigenza del club francese. Il calciatore ha tutto per diventare un futuro fenomeno del calcio italiano e internazionale, il Psg ha già dimostrato di credere nei giovani italiani quando ha pescato dalla Serie B Marco Verratti regalandogli una maglia da titolare tra Ligue 1 e Champions League. Che possa raggiungerlo proprio Chiesa?

PARLA L'AGENTE DI FABIO BORINI

Nella sessione estiva di calciomercato si è parlato a lungo della possibilità di vedere Fabio Borini al Napoli, prima che questi passasse al Milan dove ha giocato anche con abbastanza continuità. Sulla situazione è tornato il suo agente, Roberto De Fanti, ai microfoni di Radio Crc dove ha sottolineato: "Il club azzurro non ha mai visionato Fabio Borini. E' un ottimo calciatore, ma gli attaccanti del Napoli hanno caratteristiche diverse da lui". Sicuramente Fabio Borini avrebbe fatto comodo come alternativa all'attacco di Maurizio Sarri che più volte si è trovato costretto a confermare in toto il trio formato da José Maria Callejon, Lorenzo Insigne e Dries Mertens. Questi non hanno avuto mai la possibilità di rifiatare anche per l'infortunio di Arkadiusz Milik. Ounas ed Emanuele Giaccherini non hanno avuto grandi opportunità di giocare, nonostante abbiano caratteristiche molto importanti.

