Calciomercato Roma/ News, nel mirino Vidal del Barcellona (Ultime notizie)

15 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Roma, Eusebio Di Francesco - La Presse

Aleix Vidal ha detto sì alla Roma! Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport pare che il terzino del Barcellona abbia dato il suo ok a trasferirsi in Italia. Il calciatore ha dimostrato di essere giocatore di grande spessore tecnico e che il direttore sportivo dei giallorossi conosce bene. Monchi infatti ha avuto Vidal al Siviglia, proprio da dove il Barcellona ha deciso di effettuare il suo acquisto. Vidal arriverebbe alla Roma per prendere il posto di Rick Karsdorp che è stato acquisto in estate e ha riportato un brutto infortunio al ginocchio nella sua gara di debutto. Difficile capire se la Roma avrà la possibilità di fare un'offerta importante proprio a gennaio anche se c'è da dire che il calciatore non viene considerato da Ernesto Valverde e che non vuole perdere la possibilità di partecipare al prossimo Mondiale. Il calciatore spagnolo infatti non giocando potrebbe perdere il treno della nazionale.

IPOTESI CORCHIA E CEDRIC

La Roma valuta sul calciomercato diversi terzini che possano rimpiazzare l'infortunato Rick Karsdorp. L'olandese è arrivato in estate dall'Eredivise, infortunandosi al ginocchio nella sua prima partita in maglia giallorossa. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it al vaglio ci sarebbero Sebastien Corchia e Cedric Soares. Il primo è un terzino classe 1990 francese del Siviglia. Il club spagnolo lo ha acquistato in estate per sei milioni di euro dal Lilla e difficilmente lo cederà a gennaio. Il secondo invece è sicuramente obiettivo più raggiungibile. Classe 1991 del Southampton è stato acquistato dalla squadra inglese nell'estate del 2015, dimostrando di essere un calciatore di grande qualità. Il club proprietario del suo cartellino sarebbe anche pronto a mettere a segno un colpo davvero molto importante. Staremo a vedere quale sarà la scelta finale della Roma di Eusebio Di Francesco.

