Calciomercato Bologna/ Perotto: Di Francesco e Verdi rimarranno, mentre Donsah… (esclusiva)

Calciomercato Bologna: intervista esclusiva al procuratore Pierpaolo Perotto sui prossimi movimenti e le ultime indiscrezioni di mercato in casa dei felsinei.

16 novembre 2017 INT. Pierpaolo Perotto

Simone Verdi (LaPresse)

Si avvicina la finestra invernale del calciomercato e la dirigenza del Bologna è al lavoro per mettere a punto quei colpi per rinforzare la rosa in mano a Roberto Donadoni. Tanti i nomi che interessano ai felsinei, tra il bomber del Benevento Amato Ciciretti a Giampaolo Pazzini del Verona, benchè il tema caldo rimangono gli eventuali movimenti in uscita. Di Francesco e Verdi interessano a parecchi club benchè il prima possa rimanere per diverso tempo fuori dal campo per via dell’infortunio subito qualche giorno al collaterale mediale sinistro. Con loro rimane in forse anche Donsah, cercato in particolare dall’Inter di Spalletti. Per approfondire tutte queste cose abbiamo sentito il procuratore Pierpaolo Perotto: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

A gennaio arriverà Ciciretti dal Benevento? Non sono molto convinto che il presidente Vigorito voglia smobilitare. In fondo la salvezza per il Benevento è ancora possibile e Ciciretti potrebbe rimanere nella formazione campana.

Pazzini al Bologna per Destro? E' ancora tutto ancora da decidere visto che manca ancora un mese a gennaio. Destro potrà dimostrare tutto il suo valore a gennaio nella finestra di calciomercato invernale al Bologna. Pazzini se Pecchia saltasse potrebbe anche restare all'Hellas. Vedremo quindi quello che succederà.

Di Francesco rimarrà al Bologna? Potrebbe essere visto che Di Francesco è un ottimo giocatore. Certo prima di consacrarlo definitivamente sarà meglio aspettare: spesso succede in Italia che certi giocatori vengono esaltati. Secondo me sarà meglio vedere cosa farà Di Francesco in futuro, in modo che possa disputare due, tre stagioni alla grande nel Bologna!

Verdi verso l'Inter? E' anche lui un buon giocatore e anche per lui vale lo stesso discorso di Di Francesco. Credo però che l'Inter non sia interessata veramente a Verdi.

Anche Donsah potrebbe finire alla squadra nerazzurra? Donsah è veramente forte, un calciatore, giovane, fortissimo a cui l'Inter potrebbe puntare per rinforzare la sua rosa.

(Franco Vittadini)

© Riproduzione Riservata.