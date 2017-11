Calciomercato Inter/ News, l'Atletico Madrid soffia Torreira ai nerazzurri? (Ultime notizie)

16 novembre 2017

Si è parlato a lungo della possibilità di vedere Lucas Torreira all'Inter, calciatore che da molto tempo sta dimostrando di avere grandissime qualità. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo i nerazzurri dovranno fare molta attenzione già nel calciomercato di gennaio quando sul calciatore si dovrebbe fiondare l'Atletico Madrid. Secondo il tabloid spagnolo pare che il calciatore piaccia molto a Diego Pablo Simeone che lo vorrebbe al centro del campo in cabina di regia. Pare che i colchoneros sarebbero pronti a mettersi seduti a un tavolo e offrire una cifra davvero difficile da rifiutare da parte della squadra blucerchiata. Torreira dal canto suo sogna di vestire molto presto una maglia importante per giocare magari anche in Champions League. L'Inter però continua a lavorare per andare a prendere il calciatore e anticipare la squadra spagnola magari giocandosi la carta del campionato italiano che Torreira già conosce molto bene.

PARLA PADELLI

Fare il portiere di riserva non è mai facile, soprattutto se davanti hai un mostro sacro come Samir Handanovic. Nonostante può essere bello se si veste la maglia da sempre sognata. Daniele Padelli ha parlato ai microfoni di Inter Tv nella trasmissione Drive Inter. Ha spiegato: "Da sempre sono nerazzurro, dalla nascita. Il mio sogno è sempre stato quello di diventare il portiere dell'Inter. Ricordo che a undici anni presi una figurina di Gianluca Pagliuca e al posto del suo viso incollai il mio. Lui è stato uno dei grandi portieri dell'Inter, il mio sogno era di emularlo. E' stato uno degli idoli della mia infanzia". Daniele Padelli è un classe 1985 che è cresciuto nel Como per poi essere ceduto alla Sampdoria. Inizia in quel momento il suo lungo giro in prestito passando da Pizzighettone, Crotone, Liverpool, Pisa, Avellino e Bari. Tra il 2011 e il 2013 è andato a fare la riserva all'Udinese, ma sicuramente il suo meglio l'ha dato al Torino tra il 2013 e il 2017 collezionando 100 presenze. Staremo a vedere quando arriverà il suo debutto all'Inter.

