Calciomercato Juventus/ News, bianconeri sempre più tedeschi: oltre a Emre Can anche Arnold (Ultime notizie)

16 novembre 2017 Matteo Fantozzi

E' una Juventus destinata a diventare sempre più tedesca nelle prossime sessioni di calciomercato. Non solo perché è sempre più probabile l'arrivo di Emre Can a parametro zero, ma perché i bianconeri vogliono puntare un altro calciatore della nazionale Germania. Secondo Sport Bild piace moltissimo il centrocampista del Wolfsburg, Maximilian Arnold. Nato a Riesa il 27 maggio del 1994 è cresciuto proprio nel Wolfsburg, collezionando già 126 presenze e mettendo a segno anche 19 reti. In nazionale ha già esordito e conosce quindi bene i bianconeri Sami Khedira e Benedikt Howedes. Arnold è un calciatore tecnico e abile a mettersi a disposizione della squadra sia in fase difensiva che offensiva. Giocatore di grande qualità può fare la differenza grazie alla sua qualità e potrebbe nelle prossime stagioni crescere ancora visto che è molto giovane. La Juventus dovrà fare molta attenzione perché su Arnold ci sono diversi club europei importanti.

IL FOGGIA PRENOTA ORSOLINI?

Riccardo Orsolini è stato acquistato nel calciomercato dell'estate scorsa dalla Juventus che poi l'ha girato in prestito biennale all'Atalanta. Con la maglia della Dea il calciatore però ha trovato pochissimo spazio e i bianconeri non sono felici di questo, perché vorrebbero valutare la sua crescita vedendolo giocare. Secondo quanto riportato da FoggiaCalcioMania.com i pugliesi starebbero calcolando la possibilità di andare a prendere proprio Orsolini nel calciomercato di gennaio. I bianconeri però per cederlo in prestito devono concordare una formula con l'Atalanta con la quale ha un accordo. Orsolini è un calciatore eclettico e abile a saltare l'uomo. Può giocare sia come ala in un tridente che come esterno di centrocampo. Sicuramente la Juventus vuole valorizzare un investimento importante visto che il calciatore è stato pagato anche abbastanza. Vedremo cosa ne penserà anche l'Atalanta allenata da Gian Piero Gasperini.

