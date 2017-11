Calciomercato Milan/ News, Ag. Rodriguez: firmerebbe ancora per i rossoneri (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, tutte le news, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative dei club: l'agente di Rodriguez sottolinea che firmerebbe ancora per i rossoneri

16 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Milan, Ricardo Rodriguez - La Presse

Il procuratore di Ricardo Rodriguez è tornato a parlare dell'approdo del suo giocatore al Milan nell'ultima sessione di calciomercato. Gianluca Di Domenico, l'agente, ha parlato ai microfoni di MilanNews.it, sottolineando: "Milano è una città stupenda che Ricardo Rodriguez conosceva già. Si trova benissimo ed è veramente felice. Se avessimo la possibilità di scegliere di nuovo lui firmerebbe ancora per il Milan. Nonostante le difficoltà la sua scelta è confermata". Ricardo Rodriguez ha avuto un ottimo impatto con la maglia del Milan, dimostrando di essere calciatore di assoluto livello e che non ha avuto nemmeno bisogno di tempo per adattarsi al nostro campionato. Rodriguez è un terzino destro che può giocare anche sull'altra corsia. Ha dimostrato di avere grande continuità e un piede molto raffinato da utilizzare anche sui calci di punizione. Staremo a vedere se la sua ascesa in rossonero durerà ancora.

PARLA L'AGENTE DI KESSIE

Torna a parlare l'agente di Franck Kessie, calciatore che è passato nell'ultima sessione di calciomercato dall'Atalanta al Milan. Il ragazzo ha dimostrato di essere un centrocampista sia di quantità che di qualità. George Atananga a Radio Kiss Kiss Napoli ha sottolineato: "Il calcio ha le sue dinamiche, un calciatore è vicino solo quando sta per firmare con una squadra. Finché ci sono incontri e trattative in corso può accadere di tutto. Kessie piaceva al Napoli e anche ad altre squadre italiane oltre a quelle estere. Tutte erano molto interessate. Abbiamo scelto il Milan perché è stato molto pronto e deciso ad accogliere Franck Kessie. Dopo il Manchester City la squadra di Maurizio Sarri è mondialmente quella che fa il calcio più bello, sarei felice di applaudire un loro successo". Kessie sta disputando di sicuro una buona stagione con la maglia rossonera sulle spalle.

© Riproduzione Riservata.