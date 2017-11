Calciomercato Napoli/ News, Ceccarini: Vrsaljko arriva per 15-18 milioni (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, tutte le news, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative degli azzurri: Sime Vrsaljko può arrivare per circa 15-18 milioni di euro.

16 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Napoli, Maurizio Sarri - La Presse

Il Napoli continua a valutare la possibilità di andare a prendere un terzino sul calciomercato di gennaio soprattutto dopo il brutto infortunio di Faouzi Ghoulam. Il giocatore in cima alla lista dei desideri sembra essere Sime Vrsaljko dell'Atletico Madrid che conosce bene già il campionato italiano visto che ha vestito le maglie di Genoa e Sassuolo. Coi colchoneros non ha spazio e presto potrebbe lasciare la Liga. Di questa situazione ha parlato anche Niccolò Ceccarini, esperto di calciomercato di Mediaset. Ai microfoni di Radio Punto Zero ha sottolineato: "Il Napoli sarà protagonista del calciomercato di gennaio. Sicuramente arriverà Roberto Inglese e Milik potrebbe andare a giocare al Chievo. Per quanto riguarda il terzino se Ghoulam rinnoverà prima di gennaio arriverà un terzino destro per sostituire Maggio che ha il contratto in scadenza. Vrsaljko è nel mirino e l'operazione si può chiudere per 15-18 milioni di euro".

MARAN SU INGLESE

Si continua a parlare molto di Roberto Inglese per quanto riguarda il calciomercato di gennaio del Napoli. Gli azzurri in realtà hanno acquistato l'attaccante dal Chievo in estate, lasciandolo parcheggiato proprio a Verona. Gli azzurri però hanno perso per infortunio Arkadiusz Milik e sono tornati ad avere la necessità di andare a prendere un altro attaccante di livello. Per questo non vorrebbero andare a spendere altri soldi, andando quindi a portare alla base un calciatore già di proprietà. della situazione ha parlato anche il tecnico dei clivensi Rolando Maran. Questi a Premium Sport ha sottolineato: "Per Roberto Inglese futuro al Napoli da gennaio? E' un calciatore del Chievo Verona, non serve neanche parlarne perché lui è concentrato a giocare con noi. Mi preoccupo di altro". Ovviamente il Chievo Verona potrà far valere il suo valore contrattuale nel prestito fino a giugno, ma probabile che troverà un accordo con il Napoli che potrebbe anche girare in prestito proprio il polacco Milik.

