Calciomercato Roma/ News, derby con la Lazio per Vittorio Parigini (Ultime notizie)

16 novembre 2017

Monchi sta portando avanti il lavoro svolto da Walter Sabatini seguendo più o meno la stessa linea. Sul calciomercato infatti il direttore sportivo spagnolo ha iniziato ad acquistare diversi giovani che potrebbero in futuro rivelarsi dei veri e propri top player. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb pare che si stia scatenando un vero e proprio derby sul calciomercato oltre a quello che si giocherà sabato alle ore 18.00. Alle due squadre capitoline piace moltissimo Vittorio Parigini che ha fatto bene con la maglia dell'Under 21, dopo un periodo dove al Torino aveva trovato pochissimo spazio. Parigini è un trequartista che può giocare anche da esterno offensivo, dotato di un buono scatto e di un piede importante può fare la differenza soprattutto quando viene schierato largo a sinistra. Staremo a vedere dopo il derby giocato sul campo chi vincerà anche quello sul calciomercato.

PEROTTI RINNOVA FINO AL 2021?

La Roma sta vivendo una buona fase di crescita e per questo sta lavorando sul calciomercato alla conferma dei suoi gioielli a cui saranno presto proposti a rotazione dei rinnovi importanti. Tra questi c'è anche l'esterno Diego Perotti. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com pare che l'argentino di 29 anni rinnoverà presto il suo contratto dal 2019 al 2021. Sono previsti nuovi contatti e incontri con il suo entourage per rinnovare proprio il contratto in questione. Diego Perotti è stato acquistato dalla Roma nel 2016, da quel momento a oggi ha collezionato 56 presenze e messo a segno 13 reti. Il calciatore è stato portato in Europa dal Siviglia che lo ha acquistato nel 2007 dal Deportivo Moron. Dopo due anni nella squadra b ha dimostrato di essere giocatore vero anche nella prima. Un brutto infortunio sembrava aver messo a repentaglio la sua carriera tanto che nel 2014 era tornato in prestito per un periodo al Boca Juniors. Fu così il Genoa a portarlo nuovamente in Europa e a dargli una seconda occasione presa al volo dal calciatore.

