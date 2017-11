Calciomercato Inter/ News, Skriniar: Barcellona? Non mi interessa (Ultime notizie)

17 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Inter, Milan Skriniar - La Presse

L'impatto con la maglia dell'Inter di Milan Skriniar è stato devastante. Il centrale difensivo è arrivato in nerazzurro dalla Sampdoria nell'ultima sessione di calciomercato, dimostrando di essere il centrale adatto per giocare al fianco del brasiliano Joao Mario. Il calciatore slovacco è stato accostato nell'ultimo periodo al Barcellona che sembrava pronto a puntare su di lui per rafforzare un reparto arretrato non di certo al massimo delle sue possibilità. Proprio Skriniar ha parlato a Premium Sport, sottolineando: "Non mi interessa il Barcellona, sono dell'Inter e il mio obiettivo è di giocare qui. Voglio portare la squadra a vincere". Skriniar è un calciatore importante e difficilmente sarà ceduto dai nerazzurri che hanno deciso di puntare su di lui per trasformarlo in un campione. Le prestazioni di quest'anno sicuramente stanno regalando buone certezze al tecnico e alla società che ha fatto un buon investimento.

BROCCHI SU RAMIRES

Continuano a circolare le voci di calciomercato legate al passaggio dallo Jiangsu Suning all'Inter di Ramires. Il centrocampista brasiliano sembra essere il rinforzo designato a rinforzare la squadra di Luciano Spalletti nella sessione di calciomercato di gennaio. Di lui ha parlato Cristian Brocchi che è vice di Fabio Capello proprio nella squadra cinese. L'ex allenatore del Brescia ha parlato ai microfoni di TMW Radio, sottolineando: "Ramires è un ottimo giocatore con esperienza internazionale. Ha vestito maglie importanti e ha grandi qualità come la forza fisica e i tempi di inserimento. Una sua cessione all'Inter? Al momento non ci sono novità". Di certo Ramires ha dimostrato di essere un calciatore di assoluto livello e farebbe molto bene in maglia nerazzurra anche se l'Inter per acquistarlo dovrà prima decidere se cedere Marcelo Brozovic e Joao Mario. Questi due hanno un ottimo calciomercato, ma rimangono comunque due punti interrogativi da risolvere e capire se cederli o trasformarli in un capitale da utilizzare ancora in campo.

