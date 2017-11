Calciomercato Juventus/ News, i bianconeri puntano Eriksen ma occhio al Barcellona (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, tutte le news, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative dei bianconeri: tutto su Eriksen la prossima estate, ma occhio al Barcellona.

17 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Juventus, Sami Khedira - La Presse

La Juventus starebbe pensando di fare un colpo di calciomercato davvero importante in vista della prossima estate. Appurato che dovrebbe arrivare a parametro zero Emre Can, in mezzo al campo si potrebbe acquistare qualità con l'ingaggio del danese Christian Eriksen. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo il calciatore potrebbe lasciare il Tottenham solo di fronte a un'offerta davvero difficile da rifiutare. I bianconeri si dovrebbero però guardare dal Barcellona che lo monitora ormai da tempo anche se non sembrerebbe troppo adatto al 4-3-3 di Ernesto Valverde. Il calciatore danese classe 1992 è reduce da una strepitosa tripletta che ha permesso negli spareggi per il Mondiale alla sua Danimarca di passare il turno. Cresciuto nell'Ajax, che lo aveva pescato ad appena 13 anni dall'Odense, in tre anni si è imposto all'attenzione internazionale con gli Spurs che erano piombati su di lui nel 2013. Per lui è arrivato il momento di andare a giocare in un top club. Sarà la Juventus o il Barcellona?

IL FENERBAHCE VUOLE KHEDIRA

L'avventura di Sami Khedira alla Juventus potrebbe terminare l'estate prossima. I bianconeri infatti stanno lavorando sul calciomercato per ringiovanire la rosa e il probabile arrivo a parametro zero di Emre Can potrebbe lasciare via libera alla cessione del tedesco ex Real Madrid e Stoccarda. Si è parlato molto di Mls League per lui, ma nelle ultime ore si è sparsa una nuova voce di calciomercato. Secondo quanto riporta il portale Spor.Mynet pare che su di lui sia piombato per la prossima stagione il Fenerbahce. Il club turco lo segue con grande attenzione e il suo allenatore Aykut Kocaman lo richiede già dall'estate scorsa. Sarà molto importante valutare alla fine della stagione quali saranno le intenzioni di questo forte calciatore che ha voglia sicuramente di continuare a giocare ad altissimo livello. L'inizio di questa stagione è stato condizionato da un problema fisico, ma la tripletta contro l'Udinese hanno dimostrato che Khedira è tornato al cento per cento pronto per giocare da protagonista la seconda parte dell'annata.

