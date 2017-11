Calciomercato Milan/ News, Aubameyang fuori dai convocati e i rossoneri ci sperano (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, tutte le news, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative dei rossoneri: Aubameyang finisce fuori dai convocati e i rossoneri ci sperano.

17 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Milan, Pierre-Emerick Aubameyang - La Presse

La storia di Pierre Emerick Aubameyang al Borussia Dortmund sembra essere davvero finita. Il centravanti del Gabon potrebbe essere presto ceduto, magari già nella sessione di calciomercato di gennaio. Il Milan, che lo aveva avuto da giovanissimo nella sua rosa, in estate ha provato un affondo senza riuscire però a completare il suo acquisto. Ora però balza in primo piano il fatto che il calciatore è stato messo fuori rosa per motivi disciplinari e non è stato convocato per la gara contro lo Stoccarda. Vedremo se questo strappo sarà ricucito oppure se il calciatore sarà ceduto proprio nella sessione di calciomercato di gennaio. Aubameyang è un attaccante fisico e molto rapido, dotato di grande tecnica. Potrebbe fare la differenza nel campionato italiano, soprattutto se il Milan decidesse di verticalizzare tutto il gioco su di lui con due trequartisti come Suso e Giacomo Bonaventura alle sue spalle.

SPUNTA OKAKA

Tra i nomi fatti sul calciomercato per il Milan ne spunta un altro che è abbastanza clamoroso che riguarda l'attacco. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb infatti i rossoneri avrebbero messo nel mirino Stefano Okaka del Watford. L'ex attaccante della Sampdoria è stato messo fuori rosa dal club inglese e sarebbe molto felice di tornare a giocare in Italia dove ha dimostrato grandi cose soprattutto con la maglia della Sampdoria. Attenzione però che su di lui ci sono anche Olympique Marsiglia e Siviglia. Il calciatore viene valutato venti milioni di euro e su di lui c'è il forte pressing di altre squadre disposte a fare un investimento maggiore rispetto ai rossoneri. Il club meneghino infatti non sarebbe disposto ad offrire cifre vicine ai venti milioni di euro. Okaka è un giocatore fisico e di grande spessore al centro dell'area di rigore, con Nikola Kalinic in rosa però sarebbe davvero difficile trovargli una collocazione.

© Riproduzione Riservata.