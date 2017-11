Calciomercato Napoli/ News, Pellissier: Inglese in azzurro giocheresti poco! (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, tutte le news, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative degli azzurri: Sergio Pellissier torna sulla possibile cessione di Inglese.

17 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Napoli, Roberto Inglese - La Presse

Sergio Pellissier da capitano vero torna sulla possibile cessione al Napoli di Roberto Inglese nella sessione di calciomercato di gennaio. Gli azzurri l'hanno acquistato in estate, lasciandolo parcheggiato al Chievo Verona, ma vorrebbero andare a prenderlo subito a gennaio dopo l'infortunio capitato ad Arkadiusz Milik. Pellissier ha parlato a Premium Sport: "Roberto Inglese qua giocherebbe sempre. Ha la possibilità di continuare a crescere e a fare gol. Al Napoli crescerebbe, avrebbe giocatori e allenatore fantastici accanto. Rischierebbe però di giocare davvero poco. Ha sempre voglia di segnare e non vorrei che si perdesse. Ha grandi qualità e può migliorare più che a Napoli. Non scordiamoci quanto è accaduto con Leonardo Pavoletti". Il futuro di Roberto Inglese sarà al Napoli, staremo a vedere se la possibilità si verificherà già da gennaio o sarà rimandato tutto al giugno prossimo.

TRE NOMI PER IL DOPO REINA

Il Napoli ha la forte esigenza di andare sul calciomercato a prendere un estremo difensore, che però potrebbe arrivare in estate. Non è necessario infatti velocizzare la situazione a gennaio quando la squadra rimarrebbe come in questo momento. Secondo quanto riportato da Il Mattino pare che gli azzurri abbiano nel mirino tre calciatori. Pepe Reina non rinnoverà il contratto che è in scadenza nel giugno prossimo e così si verificherà una situazione già vista l'estate scorsa. In cima alla lista dei desideri rimane Bernd Leno del Bayer Leverkusen che però costa molto. L'alternativa rimane Geronimo Rulli della Real Sociedad sul quale però pende un diritto di riacquisto da parte del Manchester City. Infine c'è Rui Patricio che ha fatto molto bene con la maglia dello Sporting Lisbona dimostrandosi calciatore di ottimo livello anche nella doppia sfida di Champions League contro la Juventus

