Calciomercato Roma/ News, Emerson Palmieri sacrificato a gennaio? (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, tutte le news, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative dei giallorossi: Emerson Palmieri è pronto per tornare in campo, sarà ceduto?

17 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Emerson Palmieri è pronto, il brutto infortunio al ginocchio accusato nell'ultima giornata della scorsa stagione è alle spalle. Oggi infatti il calciatore giocherà nel big match contro l'Inter al Tre Fontane, partita ovviamente della Primavera di Alberto De Rossi. La Roma dovrà poi capire cosa fare con il calciatore. A sinistra è arrivato nella sessione di calciomercato Aleksandar Kolarov che sta facendo davvero bene e Palmieri si accomoderebbe così in panchina. Certo è che l'ex Manchester City non è più giovanissimo, ma comunque cedere oggi Emerson potrebbe portare anche a una importante plusvalenza. Prima dell'infortunio a lui si era interessata fortemente la Juventus di Massimiliano Allegri che a sinistra aveva poi virato su Leonardo Spinazzola, per poi trovare la porta chiusa da parte dell'Atalanta. Emerson Palmieri potrebbe quindi essere ceduto nella prossima sessione di calciomercato, staremo a vedere se arriveranno offerte.

CUFRÈ TORNA SULLA SUA CESSIONE

A volte certe storie di calciomercato tornano a bussare dopo anni e si fanno sentire. E' quello che è accaduto ieri con Leandro Cufrè che ha parlato a Tele Radio Stereo. L'ex difensore argentino classe 1978 è ora il vice allenatore del Cruz Azul e ha giocato nella Roma dal 2001 al 2003 per andare in prestito al Siena e tornare cambiato, più maturo. La sua seconda avventura in giallorosso infatti tra il 2004 e il 2006 è stata molto più positiva. Cufré ha spiegato il motivo del suo addio: "Nel 2005/2006 avevamo fatto molto bene sia a livello difensivo che complessivamente. Avevo un bel rapporto con il tecnico di allora Luciano Spalletti e andava tutto bene. Poi Luciano Spalletti disse in un'intervista che per lui l'unico incedibile era Philippe Mexes. Un giocatore enorme secondo me, però in quel periodo davo l'animo in campo e mi aspettavo dal tecnico parole diverse. Mi proposero Fulham e Monaco e nonostante questo Spalletti disse quelle parole. Decisi di andare via". Sicuramente una pagina importante di calciomercato che si spiega dopo ben dieci anni dalla sua ufficialità.

