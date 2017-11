Calciomercato Inter/ News, Chelsea a San Siro per Skriniar e Candreva (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, tutte le news, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative dei nerazzurri: Chelsea a Milano per seguire Milan Skriniar e Antonio Candreva.

18 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Inter, Antonio Candreva - La Presse

Il Chelsea di Antonio Conte sembra pronto a volare verso Milano per seguire, tramite suoi scout, per seguire da molto vicino Inter-Atalanta che si giocherà domenica sera. Lo riporta FcInterNews che sottolinea come nel mirino della squadra inglese ci siano Milan Skriniar e Antonio Candreva. Il difensore slovacco ha già ribadito negli scorsi giorni che non è interessato a lasciare Milano e che vuole solo l'Inter, anche di fronte alla voce legata al Barcellona. Diverso è il discorso legato invece ad Antonio Candreva. Il calciatore vive una preoccupante involuzione, titolare in entrambe le gare di spareggio per l'accesso ai Mondiali contro la Svezia con la maglia dell'Italia. Il calciatore ha vissuto una delle parentesi più belle della sua carriera proprio con Antonio Conte, protagonista di uno splendido Europeo vissuto nell'estate del 2016. Staremo a vedere se accetterà la volontà di vivere un'avventura in Premier League.

JOAO MARIO FLIRTA CON IL PARIS SAINT GERMAN

L'avventura di Joao Mario all'Inter sembra essere già giunta ai titoli di coda. Il calciatore portoghese infatti potrebbe a breve passare al Paris Saint German che nel calciomercato di gennaio vuole rafforzare la sua squadra proprio con il numero dieci della squadra meneghina. Secondo quanto riportato da FcInterNews il direttore sportivo dei transalpini Antero sarebbe intenzionato a puntare sul calciatore in questione. Tra le possibilità resta aperta quella di uno scambio di prestiti con Javier Pastore. El Flaco sarebbe perfetto per il 4-2-3-1 di Luciano Spalletti che troverebbe il tanto atteso trequartista centrale. Pastore in più conosce bene il campionato italiano dove ha già vissuto la maglia del Palermo in passato. Fu proprio Maurizio Zamparini a portarlo in Italia diversi anni fa.

© Riproduzione Riservata.