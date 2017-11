Calciomercato Juventus/ News, Vazquez ritrova Dybala in bianconero? (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, tutte le news, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative dei bianconeri: tornano voci sul possibile interessamento per Franco Vazquez.

18 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Juventus, Massimiliano Allegri - La Presse

C'era un tempo in cui Massimiliano Allegri richiedeva sul calciomercato un trequartista per far giocare la sua Juventus con il 4-3-1-2. E' poi arrivato quello che invece voleva i bianconeri passati al 4-2-3-1 con un Paulo Dybala posizionato dietro a Gonzalo Higuain. Un club sempre più improntato sull'attacco e sulla volontà di acquistare calciatori offensivi. Secondo quanto riportato dal portale Elgoldigital pare che la Juventus sia tornata a fare sul serio per Franco Vazquez ora al Siviglia. Il calciatore aveva giocato proprio con la Joya a Palermo e sarebbe felice di tornare nel nostro paese dove ha espresso il meglio nella sua carriera. Giocatore tecnico e dotato di grande qualità può giocare stavolta non insieme a Dybala ma in alternanza al suo posto. Attenzione però perché sul calciatore in questione c'è anche il pressing dell'Inter, visto che piace molto a Luciano Spalletti.

BIANCONERI INNAMORATI DI TOSUN

Una vera alternativa a Gonzalo Higuain nella Juventus non c'è più da quando Mario Mandzukic è diventato un esterno vero e proprio. Si vocifera che il vice del Pipita diventerà a breve Marko Pjaca, ma non è da escludere un intervento sul calciomercato. Secondo quanto riporta ESPN pare che i bianconeri siano piombati su Cenk Tosun del Besiktas. L'attaccante classe 1991 del Besiktas ha dimostrato di essere calciatore vero e in grado di siglare quattro gol in quattro partite in Champions League. Attenzione però perché su questo roccioso attaccante ci sono anche diversi club direttamente dalla Premier League. Tosun è una punta fisica e di riferimento, ma è abile anche a svariare sulle corsie esterne dimostrando di essere giocatore moderno e anche molto duttile. Sicuramente nella prossima estate Tosun potrebbe cambiare maglia per andare a giocare in un top club. Sarà la Juventus?

