Calciomercato Juventus/ Pellegrini: Modric e Cavani? colpi impossibili! (esclusiva)

Calciomercato Juventus: intervista esclusiva al procuratore Sante Pellegrini sui prossimi movimenti e le ultime indiscrezioni di mercato in casa bianconera.

18 novembre 2017 INT. Sante Pellegrini

Edinson Cavani (LaPresse)

Sviluppi di calciomercato in casa della Juventus: la dirigenza bianconera guarda infatti già alla prossima finestra invernale preparando un grande colpo che possa dare nuovo vigore alla rosa già ben ricca di Massimiliano Allegri. Le ipotesi che già stuzzicano le fantasie dei tifosi della Vecchia Signora sono quelle di Modric dal Real Madrid e Cavani dal Psg, ma per entrambi il colpo pare difficile. I fan però nel contempo attendono di spire quale sarà il futuro di Khedira e Benatia: il loro addio è prossimo ormai? Per parlare di tutto questo abbiamo sentito il procuratore Sante Pellegrini. Eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Eriksen potrebbe arrivare dal Tottenham? Diciamo che Eriksen è un giocatore che sta facendo bene già da tempo. La Premier League è una vetrina cara e non sarebbe certo facile prenderlo dal Tottenham. La Juventus è l'unico club italiano che potrebbe prendere il calciatore danese ma credo che anche lei non ci riuscirà.

La Juventus potrebbe prendere Modric dal Real Madrid? Modric è uno dei tre centrocampisti più forti del mondo. Prenderlo dal Real Madrid non sarà assolutamente facile. Non arriverà!

Potrebbe arrivare Cavani? La Juventus poteva provare a prendere Cavani due-tre stagioni fa. Del resto Cavani è un attaccante che segna, ha sempre fame e anche al Paris Saint Germain ha giocato molto bene. L'attaccante uruguaiano però ormai ha trent'anni, la Juventus dovrebbe offrirgli un contratto di quattro anni e Cavani al Psg guadagna dieci milioni di euro. Non so come possa arrivare a vestire la maglia bianconera: il club dovrebbe offrirgli veramente un grandissimo ingaggio.

Khedira via a giugno? Khedira è un giocatore over trenta, fisicamente ha anche qualche problema. A giugno potrebbe veramente andar via dalla Juventus.

Benatia in uscita? Chi al suo posto C'è Van Dijk, un difensore olandese del Southampton, valutato sessanta milioni dalla squadra inglese. Un giocatore che alla Juventus piace, ma la cifra per prenderlo è veramente alta. Allora visto che a livello internazionale mancano difensori centrali di grande valore, meglio tenersi Benatia che in ogni caso dà sempre garanzie di ottimo rendimento.

(Franco Vittadini)

