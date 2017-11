Calciomercato Milan/ News, Kakà torna in rossonero? (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, tutte le news, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative dei rossoneri: Ricardo Kakà sogna un ritorno in rossonero per la terza volta.

18 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Milan, Vincenzo Montella - La Presse

Ricardo Kakà vuole assolutamente tornare al Milan, in che ruolo ancora non si può sapere. Il brasiliano infatti ha sottolineato a Przeglad Sportowy che sarebbe molto felice di tornare a fare parte di quella che per lui è una famiglia. Questi ha sottolineato: "Mi piacerebbe continuare ancora nel mondo del calcio come allenatore o direttore sportivo. Magari nel Milan perché porto i rossoneri sempre nel mio cuore, così come tutte le squadre in cui ho giocato. Non ho un contratto con nessuna squadra, però mi sento ancora un calciatore e nelle prossime settimane deciderò il mio futuro". Difficile, se non impossibile, pensare però che Kakà a fine carriera sia utile a Vincenzo Montella nel suo undici titolare. Di sicuro sarebbe bello rivedere proprio Kakà in rossonero, ricordando la frase di Adriano Galliani quando gli riaprì la porta dopo la parentesi al Real Madrid: "Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano".

ROSSONERI TRA HOFFMANN E IL BAYERN MONACO

Il Milan ha fiutato il rischio di perdere Gianluigi Donnarumma sul prossimo calciomercato. Sul portiere infatti ci sono sempre più forti sia il Paris Saint German di Unai Emery e il Real Madrid di Zinedine Zidane. E' così che i rossoneri stanno valutando delle alternative. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com pare che i rossoneri siano piombati su Ron-Thorben Hoffmann del Bayern Monaco. Il portierino è in scadenza nel 2018 e su di lui ci sono diversi club importanti. Pare che l'agente del calciatore abbia ricevuto una telefonata proprio dai rossoneri per decidere la possibilità di puntare su questo calciatore. Nonostante tutto però il Bayern Monaco spera ancora di poter trattenere uno dei migliori prospetti del calcio europeo per quanto riguarda gli estremi difensori. Hoffmann è un calciatore molto giovane, ma di sicuro è già pronto per giocare ad alto livello già dalla prossima stagione.

