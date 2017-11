Calciomercato Napoli/ News, il City insiste per Insigne (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, tutte le news, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative degli azzurri: il Manchester City insiste per arrivare a Lorenzo Insigne.

18 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Napoli, Lorenzo Insigne - La Presse

Pep Guardiola si è ''innamorato'' di Lorenzo Insigne e lo vuole portare al Manchester City nella prossima sessione di calciomercato. Secondo quanto riporta Don Balon pare che il calciatore difficilmente andrà a giocare in Premier League perché ama Napoli e il Napoli. Nonostante questo tutti sappiamo la forza incredibile a livello economico proprio dei Citizens e non si attenua la paura di vedere il calciatore passare al Manchester. Se Guardiola si impunterà infatti potrebbe arrivare un'offerta difficile da rifiutare per gli azzurri. A quel punto tutto passerebbe nelle mani di Lorenzo Insigne che dovrà prendere una decisione davvero molto difficile. In passato infatti c'è chi ha deciso di abbandonare la città dove è nato e il suo sogno per denaro, ma c'è anche chi come Francesco Totti ha alzato un muro attorno a sé per vestire sempre e solo una maglia nella sua carriera.

TORNA DI MODA L'IDEA MILIK-CHIEVO

Sull'asse Verona-Napoli si potrebbero sviluppare presto due trattative di calciomercato. Nella sessione di gennaio infatti Chievo Verona e Napoli si potrebbero scambiare due calciatori. Gli azzurri hanno comprato in estate dai clivensi Roberto Inglese, lasciandolo in prestito fino alla fine della stagione proprio in Veneto. L'infortunio di Arkadiusz Milik ha però portato a voler forzare la trattativa per anticipare l'arrivo di Inglese a Napoli nella sessione di calciomercato di riparazione di gennaio. Proprio Milik potrebbe andare a Verona in prestito per recuperare dal suo infortunio e diventare un'arma importante verso la salvezza nelle mani di Rolando Maran. Secondo quanto riportato da Ciro Venerato, giornalista della Rai, ai microfoni di Radio Crc pare che sia ancora tutto da definire con tutto che dipenderà dalla classifica. Le parti ancora non hanno detto di sì.

