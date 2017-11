Calciomercato Roma/ News, Pruzzo: Dzeko è l'unico insostituibile (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, tutte le news, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative dei giallorossi: Edin Dzeko è l'unico insostituibile per Roberto Pruzzo.

18 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Roma, Edin Dzeko - La Presse

Roberto Pruzzo sa come si segna a Roma, lo ha dimostrato vincendo uno Scudetto indimenticabile. Ora opinionista ha fatto in vista del derby un ragionamento che riguarda anche il prossimo calciomercato della Roma. l'ex attaccante ha parlato a Radio Radio durante la trasmissione Radio Radio Mattino Sport e News, sottolineando: "Edin Dzeko è l'unico giocatore davvero insostituibile nella Roma. Per il resto Eusebio Di Francesco ha tutte le varianti possibili per sostituire quasi tutti". La sensazione è che il valore assoluto di Radja Nainggolan sia sceso in questa stagione. Con Luciano Spalletti il belga era diventato un top player assoluto, giocando al centro dei tre trequartisti che ama schierare il tecnico di Certaldo. Con Eusebio Di Francesco la musica è cambiata e Nainggolan è un po' arretrato, tornando ad essere uno fra tanti. Edin Dzeko unico insostituibile, ma bisognerà fare grande attenzione perché potrebbero arrivare anche offerte molto importanti.

LILLE SU GAMEIRO

Secondo TuttoMercatoWeb.com pare che il Lille si sia fiondato su Kevin Gameiro dell'Atletico Madrid. L'attaccante francese piace da diverso tempo alla Roma che lo vedrebbe perfetto come alternativa di Edin Dzeko davanti. Sarà molto difficile pensare che i giallorossi si prestino a un'asta, situazione che i colchoneros sperano si verifichi. Al momento Gameiro non viene considerato una priorità dal punto di vista del calciomercato. Sicuramente il calciatore è un ragazzo di grande affidabilità e può fare la differenza in un campionato come il nostro. La Roma potrebbe tornare su di lui solo nel caso remoto in cui dovesse arrivare a pensare di cedere Edin Dzeko. Il bosniaco è un calciatore inamovibile nella rosa di Eusebio Di Francesco, di certo se dovesse arrivare un'offerta shock questo potrebbe portare alla voglia di trovare un nuovo numero nove per l'attacco.

