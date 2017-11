Calciomercato Sampdoria/ Cecere: Torreira e Quagliarella rimarranno (esclusiva)

Calciomercato Sampdoria: intervista esclusiva al procuratore Crescenzo Cecere sui prossimi movimenti e le ultime indiscrezioni di mercato in casa dei liguri.

18 novembre 2017 INT. Crescenzo Cecere

Fabio Quagliarella (LaPresse)

Movimenti di calciomercato sempre di peso in casa della Sampdoria: i blucerchiati stanno vivendo un ottimo momento in questa prima parte della stagione della Serie A e la dirigenza guarda alla prossima finestra invernale intenzionata a rafforzare ulteriormente la rosa. A interessare però più tifosi sono i probabili addi di gennaio: tanti i giocatori in mano a Giampaolo che stanno infatti facendo gola a diversi club, da Praet a Quagliarella, fino a Torreira. Per parlare di tutto questo abbiamo sentito il procuratore Crescenzo Cecere: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

La Sampdoria potrebbe prendere Castro dal Chievo? No non credo che la Sampdoria possa prendere Castro, non penso che il giocatore del Chievo possa vestire la maglia blucerchiata.

Tonelli arriverà dal Napoli? Diciamo che Tonelli potrebbe essere inserito nell'affare Inglese col suo passaggio al Chievo e l'arrivo del centravanti veronese al Napoli. Certo che ci sono anche possibilità che Tonelli possa arrivare anche alla Sampdoria.

Praet rimarrà in blucerchiato? Non lo so, vedremo in futuro se partirà, è ancora presto per poter capire cosa succederà a fine stagione. Non si può dare una risposta precisa su tutto questo.

Torreira potrebbe andare all'Inter? Sinceramente credo che Torreira non possa andare all'Inter, non lo vedo vestire la maglia nerazzurra. L'Inter del resto ha già preso un grande giocatore come Skriniar proveniente dalla Sampdoria che si sta confermando come un calciatore fortissimo.

Quagliarella verso il Napoli? Non penso che anche in futuro Quagliarella possa andare al Napoli, non credo proprio che possa andare a giocare nella squadra di Sarri. Al di là del fatto che il Napoli ha preso già Inglese, Quagliarella non andrà al Napoli.

Come spiega il momento positivo della Sampdoria? La Sampdoria è una società che sa lavorare bene, col bilancio in attivo, con uno staff dirigenziale molto valido: riesce poi a scoprire giovani talenti, calciatori di valore e a lanciarli. E’ un club che sta facendo un buon lavoro da tempo in tutti i sensi.

(Franco Vittadini)

