Calciomercato Inter/ News, l'agente di Pastore strizza l'occhio ai nerazzurri (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, tutte le news, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative dei nerazzurri: l'agente di Javier Pastore del Psg strizza l'occhio al club.

20 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Inter, Javier Pastore - La Presse

Continua a farsi strada la voce di calciomercato che vorrebbe vedere molto presto Javier Pastore passare all'Inter. Il Paris Saint German non punta più sul Flaco e lui vuole andare ai Mondiali con l'Argentina. Di sicuro per il calciatore è un momento molto complicato in cui bisogna prendere in fretta delle decisioni. Il suo agente, Marcelo Simonian, ha parlato al microfoni di FcInterNews.it strizzando l'occhio ai nerazzurri: "Sono positivamente impressionato dalla stagione che sta disputando la squadra di Luciano Spalletti. Walter Sabatini è il migliore del mondo nel suo ruolo, Piero Ausilio il secondo. Spalletti poi è tra i migliori in Italia. Vedremo se i proprietari cinesi fiuteranno l'affare e approfitteranno di aver sotto contratto due fenomeni come i dirigenti". Tra le voci rimane in piedi quella di un possibile scambio con i nerazzurri che lascerebbero partire in prestito verso la Spagna il portoghese Joao Mario.

AG.TORREIRA: NON SI MUOVE A GENNAIO, MA...

In Sampdoria-Juventus Lucas Torreira è stato uno dei migliori e questo sicuramente aumenta le squadre pronte a puntarlo sul calciomercato. Da tempo sulle tracce del calciatore uruguaiano dei blucerchiati c'è l'Inter, che deve fare attenzione a una folta concorrenza pronta a sfruttare una clausola rescissoria da solo venticinque milioni di euro. Pablo Betancourt, agente del ragazzo, ha parlato a TMW Radio, spiegando: "Non ci sarà nessun raddoppio della clausola. Manca molto alla fine del campionato però e a gennaio Lucas Torreira non lascerà la Sampdoria. In estate partirà con un trasferimento importante". Sicuramente un calciatore così importante può fare gola a diversi club, soprattutto per il prezzo del cartellino assai contenuto considerando anche l'età di questo. Starà proprio a Torreira quindi decidere il suo futuro e quale squadra potrà offrirgli la possibilità migliore.

