Calciomercato Juventus/ News, torna di moda Ivan Rakitic (Ultime notizie)

20 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Juventus, Stefano Sturaro - La Presse

Torna di moda il nome di Ivan Rakitic per il calciomercato della Juventus. Secondo quanto riportato da Don Balon il calciatore croato del Barcellona sarebbe ancora finito nel mirino dei bianconeri. La Juventus sarebbe intenzionata ad alzare ancora il tasso tecnico del loro centrocampo, con la possibilità di tornare anche a quattro. L'arrivo di Rakitic non esclude quello di Emre Can per il quale si è parlato di un blitz in Germania con la Juventus praticamente a un passo dal prendere il ragazzo a parametro zero. Nel giugno del 2015 un gol dopo otto minuti nella finale di Champions League tra Barcellona e Juventus aveva fatto iniziare le voci dei bianconeri alla ricerca del calciatore. Rakitic è un regista dotato di una grande visione di gioco, può muoversi anche da interno di centrocampo iniziando la loro carriera come trequartista. E' sicuramente un calciatore di valore internazionale che farebbe sognare i tifosi bianconeri.

AGENTE STURARO: RESTA ALLA JUVENTUS

Ieri si è parlato di calciomercato per Stefano Sturaro della Juventus, questo perché pareva che il Newcastle di Rafa Benitez fosse pronto a un vero blitz per andarlo a prelevare dai bianconeri. Il suo agente Carlo Volpi ha parlato proprio al Daily Mirror, sottolineando: "Per Stefano Sturaro è un vero orgoglio essere accostato a club stranieri importanti, in questo momento però pensa solo alla Juventus". Massimiliano Allegri l'ha fatto giocare spesso da terzino destro, visto che l'arrivo di Blaise Matuidi in mezzo al campo ha ridotto ulteriormente lo spazio già striminzito per lui. Durante l'estate la Juventus aveva deciso di confermarlo, cedendo Tomas Rincon e Mario Lemina. Sturaro è un giocatore dotato di grande personalità e che da sempre tutto per la causa, certo la sua qualità e il tasso tecnico non sono pari a quello degli altri campioni presenti in rosa, ma di certo un calciatore così è quello che vorrebbe ogni allenatore.

