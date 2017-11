Calciomercato Milan/ News, Kalinic ceduto già a gennaio? (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, tutte le news, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative dei rossoneri: Nikola Kalinic rischia già di essere ceduto a gennaio.

20 novembre 2017

Non può essere considerato un acquisto azzeccato Nikola Kalinic che da quando è arrivato al Milan vive un'involuzione veramente preoccupante. Alla Fiorentina il calciatore aveva dimostrato di essere attaccante di grande fisicità e abile a tenere alta la squadra. A Milano invece è sembrato a disagio, fuori posizione e mai pericoloso. Il calciomercato di gennaio potrebbe venire in aiuto di tutti con il Milan che potrebbe decidere di andarlo già a cedere magari all'estero. Difficile capire cosa ci sia alla base delle difficoltà di un ragazzo che conosce bene il calcio italiano e che ha dimostrato di saper fare gol in tutti i modi. In Inghilterra ha diversi estimatori e il Milan potrebbe decidere tra un paio di mesi di cambiare già passo e magari prendere una scelta che nessuno avrebbe potuto mai immaginare nemmeno un paio di settimane fa. Molto dipenderà dalla volontà del calciatore che non sarebbe felice di vivere la seconda parte di stagione in panchina.

ASTA PER UPAMECANO

Il Milan è proiettato anche sul calciomercato del futuro e tra gli obiettivi rimane il difensore classe 1998 Dayot Upamecano. Il calciatore ricorda un po' Marcel Desailly che a cavallo tra anni ottanta e novanta fece la fortuna proprio del club rossonero. Può infatti giocare anche da centrocampista, ricordando il ruolo del vecchio libero. Su di lui c'è una vera e propria fila con tantissime squadre che lo seguono con attenzione. Secondo calciomercato.com piace a Barcellona, Bayern Monaco, Liverpool, Manchester United e Real Madrid. Il calciatore al momento non sembra essersi pronunciato sul suo futuro e presto potrebbe anche chiedere informazioni su come vorrebbero utilizzarlo i vari club. Di certo è un classe 1998 e può ancora crescere molto. Non è da escludere che un grande club lo possa acquistare per poi mandarlo a giocare in prestito in una squadra di valore minore ma dove troverebbe più spazio.

