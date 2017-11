Calciomercato Napoli/ News, Zapata che stoccata agli azzurri! (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, tutte le news, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative degli azzurri: Zapata gioca da protagonista contro la Juve e attacca Sarri.

20 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Napoli, Duvan Zapata - La Presse

Duvan Zapata continua ad essere protagonista con la maglia della Sampdoria e va a segno ancora contro la Juventus, come accaduto un anno fa quando vestiva la maglia dell'Udinese. Il lungo attaccante blucerchiato torna a parlare anche di Napoli e lo fa con un po' di dispiacere verso chi non ha creduto in lui. A Il Giornale spiega: "A Napoli arrivai nel 2013 e ho vissuto due anni felici alle spalle di Higuain. Quest'estate ero tornato, ma avevo capito di non essere nel progetto. Io e Strinic ci allenavamo a parte, facevamo riscaldamento e lavori specifici. Sono stati dei mesi duri. Sarri faceva quello che gli aveva chiesto la società, mi emarginava. Della squadra e dei tifosi ho un buon ricordo. Non parlo dei dirigenti altrimenti non sarei educato". Di sicuro Duvan Zapata le rivincite se le sta prendendo sul campo e nonostante il primato in classifica a Napoli c'è già qualcuno che lo rimpiange.

JORGINHO INCEDIBILE

Jorginho ha provato a portare l'Italia ai Mondiali, ma non ce l'ha fatta anche perché a tratti ha brancolato nel buio. Tornato a Napoli ha ripreso a vincere, servendo anche la palla a Lorenzo Insigne per il gol dell'uno a zero nella sfida al San Paolo contro il Milan. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com pare che Jorginho sia finito nel mirino di Arsenal e Atletico Madrid. Il Napoli considera il calciatore incedibile e da gennaio inizierà le trattative per il prolungamento del suo contratto che scade nel 2020. Jorginho era arrivato in punta di piedi dall'Hellas Verona, strappato alla Juventus di Beppe Marotta. Piano piano si è imposto, prendendo il volo con Maurizio Sarri che lo ha preferito addirittura a Mirko Valdifiori che si era portato dietro da Empoli. Nonostante qualche difficoltà l'anno scorso, quando Amadou Diawara sembrava avergli preso il posto, ora sembra tornato davvero a fare cose importanti tanto da meritarsi l'attenzione di diversi club molto prestigiosi.

