Calciomercato Napoli/ Paoletti: Perin per il dopo Reina. Hamsik ha finito qui (esclusiva)

Calciomercato Napoli: intervista esclusiva al procuratore Luigi Paoletti sulle ultime indiscrezioni e i prossimi movimenti di mercato in casa azzurra.

20 novembre 2017 INT. Luigi Paoletti

Marek Hamsik (LaPresse)

Mancano ormai poche settimane all’inizio del calciomercato di gennaio e il Napoli è senza dubbio uno dei club che guarda a questa finestra con particolare attesa. L’infortunio occorso a Milik e gli alti traguardi puntati dalla formazione di Sarri potrebbero infatti costringere la dirigenza azzurra a mettersi in piazza. tra i nomi che paiono sempre validi come obbiettivi di mercato in casa Napoli ecco quello di Chiesa e Barak oltre che Mattia Perin, messo nel mirino per il dopo Reina. Le ultime indiscrezioni per riportano che il portiere spagnolo però potrebbe non essere l’unico che presto sarà costretto a salutare il capoluogo campano. Per parlare di tutto questo abbiamo sentito il procuratore Luigi Paoletti: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Potrebbe arrivare Barak dall'Udinese? Sarebbe un buon acquisto, in prospettiva specialmente per il futuro. Credo però che prima dovrebbe abituarsi agli schemi di Sarri per potersi esprimere fino in fondo.

Chiesa sempre tra gli obiettivi della squadra di Sarri, anche se ha appena rinnovato con i viola? E' un ottimo giocatore, un altro giovane di valore che sarebbe utile per il Napoli, ma anche lui però dovrebbe abituarsi agli schemi di Sarri. Per puntare allo scudetto il Napoli dovrebbe acquistare un campione: alla fine giocano sempre gli stessi e valersi di un campione alla fine potrebbe fare la differenza nella lotta per il titolo.

Sarà Perin il prossimo portiere del Napoli? Penso che potrebbe essere lui: dovrebbe però lasciare il Genoa, un club di grande tradizione ma di obiettivi meno importanti.

Giaccherini partirà? Penso che a gennaio possa partire, del resto Sarri non lo utilizza mai nelle sue partite.

Hamsik per sempre a Napoli? No, il tempo di Hamsik a Napoli è finito, Sarri lo sostituisce sempre. Credo che Hamsik possa lasciare veramente questa squadra.

(Franco Vittadini)

© Riproduzione Riservata.