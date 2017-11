Calciomercato Roma/ Chiaradia: Gerson rimarrà a Trigoria mentre Dzeko… (esclusiva)

Calciomercato Roma: intervista esclusiva al procuratore Pietro Chiaradia sulle ultime indiscrezioni e i prossimi movimenti di mercato in casa giallorossa.

20 novembre 2017 INT. Pietro Chiaradia

Edin Dzeko (LaPresse)

Movimenti di calciomercato in casa della Roma: dopo la bella vittoria conseguita nel derby capitolino, la società giallorossa guarda alla prossima finestra di mercato invernale in cerca di nomi impronti che possano ulteriormente rinforzare la rosa in mano a Di Francesco. Tra i nomi che paiono interessare la squadra capitolina spiccano quelli di Parigini e Vidal: a preoccupare però i tifosi non sono gli arrivi a Trigoria ma i possibili addii. Sempre forte infatti è la corte di club stranieri a Edin Dzeko, come per Lorenzo Pellegrini. Per parlare di tutto questo abbiamo sentito il procuratore Pietro Chiaradia: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Parigini diventerà giallorosso? Potrebbe arrivare a giugno per il momento la Roma pensa a grandi traguardi per questa stagione. Poi a giugno la Roma potrebbe darlo in prestito a qualche squadra.

Gerson ormai punto fermo della Roma? Dopo i due gol che ha fatto alla Fiorentina, le sue ultime prestazioni, Gerson non si muoverà certamente.

Potrebbe arrivare Aleix Vidal del Barcellona? Dipenderà da quanto chiederà il Barcellona, anche se Aleix Vidal sarebbe veramente utile alla Roma.

Dzeko potrebbe finire al Bayern Monaco? E' possibile specialmente se Lewandowski lascerà il Bayern Monaco. Del resto Dzeko dovrebbe rimanere a Roma solo se avrà la possibilità di vincere qualcosa. Se non sarà così, il bomber preferirà andare a giocare in un grande club negli ultimi anni della sua carriera.

Pellegrini sempre incedibile? E' giovane, diventerà una bandiera della Roma, come Totti. Dopo De Rossi e Florenzi ci sarà Pellegrini a guidare la Roma!

(Franco Vittadini)

