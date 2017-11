Calciomercato Roma/ News, duello col Milan per van de Beek (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, tutte le news, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative dei giallorossi: duello col Milan per arrivare a van de Beek dell'Ajax.

20 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Roma, Monchi - La Presse

Il direttore sportivo Monchi alla Roma sta continuando il lavoro di chi l'ha preceduto, Walter Sabatini. L'ex Siviglia infatti sul calciomercato sta alternando colpi importanti all'acquisto di giovani promesse che possono esplodere e diventare potenziali top player. E' seguendo questo ragionamento che è stato messo nel mirino Donny van de Beek dell'Ajax. Centrocampista classe 1997 secondo Calciomercato.com vedrà protagonisti di un duello proprio la Roma e il Milan. In Olanda lo considerano già l'erede di un calciatore danese che coi Lancieri ha fatto molto bene, quell'Eriksen ora al Tottenham e che la Juventus segue con grande interesse. Donny van de Beek fin da giovanissimo è stato considerato tra i più talentuosi delle squadre in cui ha giocato, tanto che spesso scherzosamente l'hanno soprannominato MaraDonny. Di solito gioca come interno in un 4-3-3 giocando da mezzala destra. Sarà interessante vedere se questo calciatore sbarcherà in Italia.

CORSA A TRE PER DIAKHABY

La Roma sul calciomercato si iscrive alla corsa per il difensore classe 1996 dell'Olympique Lione Mouctar Diakhaby. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com in Francia sarebbero sicuri che su di lui ci sarebbe oltre alla Roma anche la Juventus e l'Inter. I giallorossi conoscono molto bene il centrale per averlo affrontato in una doppia sfida della scorsa stagione in Europa League. Il centrale fu autore di un gol sia all'andata al Parc Ol che al ritorno nel match dello Stadio Olimpico. Nato a Vendome il 19 dicembre del 1996 sfrutta un fisico davvero molto importante grazie a ben 192 centimetri per 74 chilogrammi. Cresciuto nella primavera del Nantes era partito per giocare da centrocampista destro e anche da attaccante senza però riuscire a dimostrare le sue qualità fino a che è stato arretrato da difensore centrale. Al momento tra le tre squadre italiane non sembra ci sia qualcuno in vantaggio su un altro.

© Riproduzione Riservata.