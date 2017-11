Calciomercato Inter/ News, 40 milioni per un difensore (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, tutte le news, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative dei nerazzurri: 40 milioni per arrivare a un difensore, Boateng o Gimenez?

22 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Inter, Joao Miranda - La Presse

L'Inter nel calciomercato dell'estate prossima andrà a prendere un difensore importante per rinforzare il pacchetto arretrato dove al momento oltre ai titolari Joao Mirando e Milan Skriniar c'è il solo Andrea Ranocchia. Secondo quanto riportato da FcInterNews.it pare che il budget messo a disposizione per questa operazione ammonti a circa quaranta milioni di euro. Il primo obiettivo rimane José Maria Gimenez dell'Atletico Madrid che però ha una clausola rescissoria di sessanta milioni di euro e che i colchoneros difficilmente lasceranno partire per una cifra così inferiore. C'è poi il nome di Jerome Boateng come possibile alternativa. Al Bayern Monaco con l'arrivo di Hummels il fratello di Kevin Prince sta trovando sempre meno spazio. Inoltre i bavaresi non lo considerano più come un tempo incedibile e potrebbe molto presto trovare una nuova sistemazione. L'Italia sarebbe una meta molto gradita da parte del calciatore in questione.

SI RAFFREDDA LA PISTA GENOA PER PINAMONTI

Nelle ultime settimane si è parlato molto del possibile passaggio di Andrea Pinamonti dall'Inter al Genoa nella prossima sessione di calciomercato. Secondo quanto riportato da FcInterNews.it questo trasferimento in prestito si sarebbe però raffreddato. Il primo motivo è puramente legato al fatto che il calciatore troverebbe poco spazio visto che nella squadra di Davide Ballardini ci sono già Gianluca Lapadula, Andrej Galabinov e Pietro Pellegri come prime punte. Al momento infatti il ragazzo si allena in pianta stabile con la prima squadra di Luciano Spalletti che vuole continuare a seguirlo con costanza. Non avrebbe senso per questo una sua cessione in prestito in una squadra di minore blasone dove per giunta nemmeno sarebbe titolare. Inoltre Pinamonti è un calciatore molto importante per Stefano Vecchi che nelle partite più importanti della Primavera e nella Youth League lo ha a disposizione. La sensazione è quindi che Pinamonti proseguirà a Milano fino a giugno quando poi potrebbe essere girato in prestito a qualcuno che punti davvero su di lui per farlo giocare.

© Riproduzione Riservata.